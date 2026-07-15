भगवान जगन्नाथ को भोग में चढ़ाएं उनका पसंदीदा कनिका प्रसाद, 15 मिनट में बनकर हो जाएगा तैयार

Jagannath Bhog Kanika Recipe: भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा 16 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है और आज आपको बताते हैं उनका पसंदीदा कनिका प्रसाद को आप घर पर कैसे बना सकते हैं?

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/how-to-make-kanika-prasad-at-home-for-lord-jagannath-bhog-recipe-in-hindi-8474851/ Copy

(Pic credit-AI)

Jagannath Bhog Kanika Recipe: भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा 16 जुलाई 2026 से शुरू होगी और 9 दिनों तक चलेगी. अगर आप भी भगवान के लिए उनका पसंदीदा भोग बनाने का सोच रहे हैं, तो आप कनिका प्रसाद को बना सकते हैं. यह मीठे चावल का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे कई सारी चीजों से बनाकर तैयार किया जाता है. अगर आप भी घर पर भगवान जगन्नाथ को भोग में कुछ लगाना चाहते हैं, तो आप इस खास चीज को घर पर बना सकते हैं. ये झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और आपको ज्यादा समय भी नहीं लगता है. अगर आपको ये बनाना नहीं आता है, तो आइए आपको इसको बनाने की आसानी रेसिपी को बताते हैं, जिसको आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. आइए जान लीजिए.

कनिका प्रसाद को बनाने का आसान तरीका क्या है?

कनिका बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर कनिका प्रसाद को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ सामग्री की जरूरत होगी जैसे-

1 कप बासमती या गोविंदभोग चावल, 2 बड़े चम्मच देसी घी, 3-4 बड़े चम्मच गुड़ का बूरा या चीनी, 8-10 काजू, 10-12 किशमिश, 4-5 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 छोटा तेजपत्ता एक चुटकी दालचीनी पाउडर, 2 कप पानी, स्वादानुसार थोड़ा-सा केसर भी आप डाल सकते हैं.

कनिका बनाने के लिए विधि

अगर आप घर पर आसानी से कनिका प्रसाद को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चावल को अच्छी तरह धो देना है और फिर 15-20 मिनट के लिए भिगोकर आपको रख देना है फिर एक पैन या कुकर में घी को डालकर गरम कर लेना है और फिर काजू और किशमिश को हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है और फिर इसको अलग से निकाल लेना है. उसी घी में लौंग, इलायची और तेजपत्ता डालकर कुछ सेकंड तक के लिए आपको अच्छे से भून लेना है. इसके बाद भीगे हुए चावल को इसी में डालकर 2-3 मिनट तक हल्के हाथ से चलाते इसको रहना है ताकि ये चिपके नहीं. अब इसमें पानी डालकर चावल को पकने के लिए आपको रख देना है. इसको आपको अच्छे से पकने के लिए रख देना है और फिर इसमें गुड़ या चीनी को डालकर हल्का-हल्का सा चलाते रहना है. भुने हुए काजू, किशमिश और थोड़ा-सा घी डालकर 2 मिनट तक आपको अच्छे से पकाना है. आपका स्वादिष्ट कनिका प्रसाद अब बनकर तैयार है. आप इस भोग को भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ा सकती हैं, ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है.