क्या आपको भी है कोरियन फूड खाने का क्रेज? घर पर एक बार जरूर बनाएं क्रीम चीज गार्लिक ब्रेड, जानें रेसिपी

Korean Cream Cheese Garlic Bread Recipe: अगर आप घर पर कुछ खास चीजें बनाना चाहते हैं, तो आप एक बार कोरियन क्रीम चीज गार्लिक ब्रेड को फटाफट से बना सकते हैं.

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Korean Cream Cheese Garlic Bread Recipe: कोरियन फूड का क्रेज आजकल लोगों में बच्चों से लेकर बड़ों तक में काफी ज्यादा दिखाई देता है. कोरियन नूडल्स, किमची, कोरियन फ्राइड चिकन और कई तरह के स्ट्रीट फूड के साथ और भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे. बाहर से महंगी-महंगी चीजों को खाने के बजाय आप घर पर एक बार कोरियन क्रीम चीज गार्लिक ब्रेड को फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. फूड लवर्स को खूब पसंद आ रही है. सोशल मीडिया पर भी इसके बनाने की वीडियोज भी काफी ज्यादा वायरल होती है. कोरियन स्टाइल फूड पसंद है और कुछ नया ट्राई करने का मन है, तो आप इस तरह का डिश बनाकर घर पर ही खा सकते हैं. अगर आप भी कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप इसको बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको जबरदस्त रेसिपी बताते हैं.

कोरियन क्रीम चीज गार्लिक ब्रेड सामग्री

अगर आप घर पर इसको बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- बर्गर ब्रेड, म्योनीज या क्रीम चीज, मक्खन, बारीक कटा हुआ लहसुन, मोजेरेला चीज, चिल्ली फ्लेक्स और ऑरेगनो, हरा धनिया. इन सभी चीजों को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं.

कोरियन क्रीम चीज गार्लिक ब्रेड बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही कोरियन क्रीम चीज गार्लिक ब्रेड को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बर्तन लेना है और फिर उसमें पिघला हुआ मक्खन, लहसुन, चिल्ली फ्लेक्स, ऑरेगनो और हरा धनिया को भी आप मिला सकते हैं. अच्छा सा बटर बनाकर तैयार कर लें. अब आपको इसके बाद बर्गर ब्रेड को लेना है और फिर इसके ऊपर से आपको बीच से कट लगा देना है और फिर इसके अंदर म्योनीज और कद्दूकस किया हुआ मोजेरेला चीज को भी डाल देना है और भर-भरकर डालना है. इसके बाद पूरी ब्रेड के ऊपर गार्लिक बटर को भी लगा देना है. अब इसके बाद आपको ओवन को हीट होने के लिए रख देना है. उसमें डालकर 10 से 12 मिनट के लिए बेक करने के लिए आपको रख देना है. ब्रेड गोल्डन ब्राउन न हो जाए अब तक अच्छे से बेक करना है. अब आपको इसको प्लेट में निकाल लेना है. गरमा-गरम चीजी कोरियन गार्लिक ब्रेड अब आपका बनकर तैयार है. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी है, बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद भी आएगा.