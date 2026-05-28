ऐसे बनाएं नींबू का अचार, सालों-साल चलेगा, कभी नहीं लगेगी फफूंदी

how to make lemon pickle: खाने के साथ अगर खट्टा-मीठा नींबू का अचार मिल जाए तो मजा ही आ जाता है, ऐसे में आज हम आपके लिए इसी की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे फॉलो करने से न ही अचार खराब होगा और ये बेहद टेस्टी बनेगा.

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भारतीय घरों में नींबू का अचार घर की रसोई का राजा माना जाता है, अगर ये खाने के साथ मिल जाए इसका स्वाद दोगुना हो जाता है. वैसे तो बाजार में नींबू का अचार आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती है जो घर के बने अचार में होती है, हालांकि कई बार इतनी मेहनत के बाद फफूंदी लग जाने या खराब हो जाने इसे फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है.

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आज हम आपके लिए दादी-नानी के पारंपरिक नींबू के अचार के रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये जल्दी खराब नहीं होता है. अगर आप इस विधी से अचार बनाते हैं तो 1-2 साल या उससे भी ज्यादा समय तक बिल्कुल ताजा और स्वादिष्ट रहता है, चलिए जानते हैं इसे बनाने की विधि.

सामग्री (1 किलो नींबू के लिए)

ताजे नींबू — 1 किलो (पतले छिलके वाले, रस भरे चुनें)

नमक सादा — 50 ग्राम

काला नमक- 2 बड़े चम्मच

जीरा-छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर — 2-3 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर — 50-80 ग्राम (स्वाद अनुसार)

सौंफ — 2-3 चम्मच

मेथी दाना (भुने हुए) — 1-2 चम्मच

अजवाइन — 1 चम्मच (वैकल्पिक)

हींग — 1/2 चम्मच (वैकल्पिक लेकिन अच्छा स्वाद देती है

चीनी या गुड़: 500 ग्राम से 700 ग्राम

साबुत काली मिर्च- 1 छोटा चम्मच

लौंग- 4-5 लौंग

इलायची-1 छोटा चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर-2 बड़े चम्मच

स्टेप-बाय-स्टेप बनाने की विधि

सबसे पहले आपको नींबू को आपको साफ पानी से धो लेना है, इसके बाद इन्हें सूखे सूती कपड़े से पोंछ लेना है

अब निंबूओं को काटना शुरू करें, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, ध्यान रखें कि सारे बीज निकाल दें

अब इन कटे हुए निंबुओं को कांच या प्लास्टिक के बर्तन भरें और इसमें सादा नमक और काला नमक मिला दें, जैसा आप खाते हों

अब आपको इन्हें 10 से 15 दिनों तक ढ़क देना है

समय पूरा होने तक नींबू अपना रस छोड़ देगा और छिलका नरम पड़ जाएगा

2 से 3 दिनों कर आपको इसे चम्मच से हिलाते रहना है

3 दिनों बाद एक पैन में अजवाइन, मेथी, लौंग, और काली मिर्च, सौंफ, जीरा को धीमी आंच पर भूनें, लगभग 1 मिनट तक

जब ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें मिक्सी में दरदरा पीस लें, ध्यान रखें कि बड़ी इलायची के छिलके निकालकर केवल दानों को पीसें

अब नींबू थोड़े से गल गए होंगे, इसमें मसालों को डालें और हींग और लाल मिर्च पाउडर को मिला दें. अगर आपको इसे मीठा करना है तो इसमें पिसी हुई चीनी या पिघला हुआ गुड़ डाल दें

2 से दिनों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें, अब आपका खट्टा-मीठा चटपटा नींबू का अचार बनकर तैयार है, इसे साफ और सूखे कांच के जार में भरकर रखें.

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