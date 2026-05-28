How To Make Lemon Pickle Note Down Recipe Make It Long Lasting Nimbu Ka Achar Kaise Banta Hai Recipe
ऐसे बनाएं नींबू का अचार, सालों-साल चलेगा, कभी नहीं लगेगी फफूंदी
how to make lemon pickle: खाने के साथ अगर खट्टा-मीठा नींबू का अचार मिल जाए तो मजा ही आ जाता है, ऐसे में आज हम आपके लिए इसी की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे फॉलो करने से न ही अचार खराब होगा और ये बेहद टेस्टी बनेगा.
भारतीय घरों में नींबू का अचार घर की रसोई का राजा माना जाता है, अगर ये खाने के साथ मिल जाए इसका स्वाद दोगुना हो जाता है. वैसे तो बाजार में नींबू का अचार आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती है जो घर के बने अचार में होती है, हालांकि कई बार इतनी मेहनत के बाद फफूंदी लग जाने या खराब हो जाने इसे फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है.
आज हम आपके लिए दादी-नानी के पारंपरिक नींबू के अचार के रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये जल्दी खराब नहीं होता है. अगर आप इस विधी से अचार बनाते हैं तो 1-2 साल या उससे भी ज्यादा समय तक बिल्कुल ताजा और स्वादिष्ट रहता है, चलिए जानते हैं इसे बनाने की विधि.