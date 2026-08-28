महाराष्ट्र जानें की अब नहीं पड़ेगी जरूरत, घर पर ही आसानी से बनाएं महाराष्ट्रियन मसाला वड़ा पाव

Masala Vada Pav Recipe: महाराष्ट्र जानें की अब आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योकि आप घर पर ही महाराष्ट्रियन मसाला वड़ा पाव को आसानी से बना सकते हैं.

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Masala Vada Pav Recipe: मुंबई की गलियों में मिलने वाला वड़ा पाव हर किसी को खाना बड़ा ही पसंद होता है और वहां के टेस्ट की बात ही कुछ और होती है. वहां के स्ट्रीट फूड की पहचान ही इसको माना जाता है. इसको खाने के बाद लोगों को मजा ही आ जाता है. बाहर से कुरकुरा और अंदर से मसालेदार वड़ा, साथ में नरम पाव, तीखी हरी चटनी और सूखी लहसुन की चटनी—इसका स्वाद एक बार खाने के बाद आपको बार-बार यही पर आकर खाने का मन करेगा. मुंबई वड़ा पाव, महाराष्ट्रीयन वड़ा पाव और स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव आज पूरे देश में लोगों की पहली पसंद भी बना हुआ है. इसको खाने के बाद लोग वहां पर काफी दूर-दूर से आते हैं. इसका स्वाद है ही इतना ज्यादा बढ़िया. मुंबई का फेमस वड़ा पाव पसंद है, लेकिन इसके लिए महाराष्ट्र जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपको ऐसी रेसिपी के बारे में बताते हैं, जिसको अपनाकर आप वहां का स्वाद घर पर ही ले सकते हैं. आइए आपको गजब की रेसिपी के बारे में बताते हैं.

वड़ा पाव के लिए सामग्री

अगर आप घर ही आसानी से वड़ा पाव को बनाना चाहते हैं, तो कुछ चीजों की जरूरत होती है, जो आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएगा. 4-5 उबले हुए आलू, बेसन, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक का पेस्ट, राई, जीरा, हींग, करी पत्ते,हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा नींबू का रस, तलने के लिए तेल, लहसुन की कलियां, सूखी लाल मिर्च, सूखा नारियल, तिल, पाव, हरी चटनी, मीठी चटनी, सूखी लहसुन की चटनी, तली हुई हरी मिर्च. बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होती है.

महाराष्ट्रियन मसाला वड़ा पाव बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही आसानी से महाराष्ट्रियन मसाला वड़ा पाव को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश कर लेना है और फिर अब एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर उसमें राई और जीरा को आपको अपने हिसाब से डाल लेना है. चटकने लगें तो करी पत्ते, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन पेस्ट को अपने हिसाब से डाल देना है और फिर इसे हल्का सा भून लेना है और फिर इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिला देना है. इसके बाद मैश किए हुए आलू को डालकर मसाले को अच्छे से मिला देना है. गैस बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए अब इसको रख देना है. ठंडा होने के बाद आलू के मिश्रण से गोल वड़े को तैयार कर लेना है. एक कटोरे में बेसन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग और नमक डालें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है, लेकिन घोल ज्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. कड़ाही में तेल गर्म करना है औऱ फिर वड़ों को बेसन के घोल में डुबोकर गरम तेल में एक-एक करके सभी को डाल देना है. धीमी आंच में सुनहरा होने तक तलें. तले हुए वड़ों को टिशू पेपर पर सभी को अच्छे से निकाल लेना है. इसके बाद आपको पाव को बीच से काट कर लेना है और फिर उसके अंदर दोनों तरफ हरी चटनी, लहसुन की चटनी और मीठी चटनी लगाएं और ऊपर से चाहें तो हरी मिर्च भी आप रख सकते हैं.