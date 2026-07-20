बारिश होने के बाद भी उमस से नहीं मिल रहा है आराम, शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए घर पर बनाएं मैंगो छाछ

How To Make Mango Chaas At Home Recipe: बारिश होने के बाद भी उमस से लोगों को छुटकारा नहीं मिल रहा है आइए आज आपको बताते हैं कैसे आप मैंगो छाछ को फटाफट घर पर बना सकते हैं.

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(Pic credit-AI)

How To Make Mango Chaas At Home Recipe: बारिश होने के बाद भी लोग उमस से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. शरीर में पानी की कमी जैसी दिक्कतें भी काफी हद तक बढ़ जाती है. ऐसे मौसम में शरीर से लगातार पसीना निकलता रहता है, जिससे पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी शरीर में काफी ज्यादा कमी हो जाती है. यही वजह है कि इस दौरान सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं हो पाता है बल्कि ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, जो आपकी हेल्थ को भी फिट रखते हैं और साथ ही साथ टेस्ट में भी एकदम बेस्ट होते हैं. शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ हाइड्रेटेड खुद को रखने में भी मदद करते हैं. आज आपको बताते हैं आप घर पर कैसे मैंगो छाछ को बनाकर पी सकते हैं. आइए जान लें स्पेशल रेसिपी.

मैंगो छाछ बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर मैंगो छाछ को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरी चीजों की जरूरत होती है जैसे-

1 कप ताजा दही, आधा कप पके हुए आम का गूदा, 1 कप ठंडा पानी, 4-5 पुदीने की पत्तियां, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर

एक चुटकी काला नमक, स्वादानुसार नमक, बर्फ के टुकड़े आपके पास ये सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी.

मैंगो छाछ बनाने की विधि

अगर आप घर पर आसानी से मैंगो छाछ को बनाकर पीना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है और फिर इसमें आम का गूदा डालकर ब्लेंड भी अच्छी तरह से कर लेना है और फिर इसके बाद ठंडा पानी मिलाएं और दोबारा अच्छी तरह ब्लेंड के लिए आपको रख देना है. अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपको इसमें भुना जीरा, काला नमक और नमक के स्वाद के अनुसार डाल देना है. ऊपर से पुदीने की बारीक कटी पत्तियों को भी आपको डाल देना है. अगर आप ठंडा पीना चाहते हैं, तो आप कुछ बर्फ के टुकड़े भी मिला सकते हैं, वरना रहने दें अब आपकी टेस्टी ठंडी मैंगो छाछ फटाफट से बनकर तैयार है. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को पीना काफी ज्यादा पसंद आएगा. एक बार पीने के बाद आपको बार-बार पीने का मन करेगा. इसको आपको एकबार तो जरूर घर पर बनाकर पीना ही चाहिए. इसको कम समय में फटाफट से बनाकर भी आप तैयार कर सकते हैं. ये पीने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको बनाने के लिए आप अपने हिसाब से भी चीजों को डाल सकते हैं.