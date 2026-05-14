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इस तरह बनाएं आम का अचार, कभी नहीं लगेगी फफूंदी, सालों-साल चलेगा, नोट कर लें रेसिपी
ghar par aam ka achar kaise banaen: हम में से शायद ही कोई जिसे आम का अचार पसंद न हो, हालांकि जो बात घर के आम के अचार में होती है वो बाजार के अचार में कहां, इसीलिए आज हम आपके लिए आम का अचार बनाने की आसान और टिकाऊ रेसिपी लाए हैं, जानिए कैसे करें तैयार.
गर्मी का मौसम आती है बाजार में कच्चे आम नजर आने लगते हैं, कुछ लोग इसकी चटनी बनाकर खाते हैं तो कुछ अचार के शौकीन होते हैं. आम का अचार भारतीय घरों का सबसे पॉपुलर अचार है, गर्मियों में कच्चे आम आते लोग अचार बनाना शुरू कर देते हैं. पराठा, दाल-चावल, पूड़ी के साथ ये कमाल का लगता है.
हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कड़ी मेहनत से आम का अचार बनाने के बावजूद ये खराब हो जाता है और इसमें फफूंदी लग जाती है. ऐसे में मेहनत तो खराब जाती ही है साथ ही साथ अचार भी बर्बाद जाता है, ऐसे में आज हम आपके लिए आम के अचार की खास रेसिपी लाए हैं, जिसकी मदद से आपका अचार भी टेस्टी बनेगा और सालों-साल खराब भी नहीं होगा.
आम के अचार के लिए सामग्री- (1 किलो आम के अचार के लिए)-
- कच्चे आम – 1 किलो
- सरसों का तेल – 300-350 ml
- नमक – 3 बड़े चम्मच
- लाल मिर्च पाउडर – 2.5 से 3 बड़े चम्मच
- हल्दी पाउडर – 1 छोटा चम्मच
- सरसों दाना – 2.5 बड़े चम्मच
- मेथी दाना – 2 बड़े चम्मच
- सौंफ – 1 छोटा चम्मच
- कलौंजी – 1 छोटा चम्मच
- हींग – ½ छोटा चम्मच
बनाने की विधि (Step-by-Step)-
- आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले अंबिया को अच्छे से धो लें और कपड़े से पोंछकर पूरी तरह सूखा लें
- अब आम से गुठली निकालकर अच्छे से टुकड़ों में काट लें
- टुकड़ों को धूप में 4-5 घंटे या पंखे के नीचे 1 दिन पूरी तरह सूखने दें. यह सबसे जरूरी स्टेप है, ध्यान रहे आम बिल्कुल गीला न हो वरना अचार नहीं चलेगा
- अब इन कटे हुए टुकड़ों में हल्दी और नमक मिक्स करें और सभी को अच्छे से मिला दें
- अब आपको इन्हें 1 दिन के लिए धूप में सुखाने रख देना है, जिससे ये सूख जाएं और इसका पानी निकल जाए
- इसके बाद मेथी, सौंफ, राई को हल्का भूनकर दरदरा पीस लें, इसके साथ ही इसमें लाल मिर्च और हींग मिला लें, इस मसाले को आपको आम के टुकड़ों में अच्छे से मिलाना है.
- कड़ाई में 2-3 चम्मच तेल गर्म करें और फिर इसे थोड़ा ठंडा करके आम में मिला दें. ध्यान रखें तेल इतना होना चाहिए कि आम के टुकड़े इसमें अच्छे से डूब जाएं
- कोशिश करें कि अचार को चीनी-मिट्टी या फिर काश की शीशी में रखें
- अचार को जार में भरें। ऊपर से 1-2 चम्मच अतिरिक्त तेल डाल दें, ढक्कन बंद करके 2-3 दिन धूप में रखें. रोज 2-3 बार अच्छे से हिलाएं।
- हमेशा सूखा चम्मच इस्तेमाल करें, गीला चम्मच अचार में न डालें, जार को ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखें. अगर बहुत लंबे समय रखना है तो 2-3 बड़े चम्मच सिरका भी मिला सकते हैं.