बोरिंग नाश्ते को कहें बाय-बाय, एक बार ट्राई करें मसाला प्याज रोटी, मिनटों में बनकर हो जाएगा तैयार

Masala Pyaaz Roti Recipe: अगर आप एक ही तरह का नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप मसाला प्याज रोटी को घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है.

Written by: Ritika
Published: June 22, 2026, 9:03 AM IST
(Pic credit-AI)
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Masala Pyaaz Roti Recipe: नाश्ता करना बेहद ही जरूरी होता है, वरना आपके शरीर में कई सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी. अगर आप रोज-रोज एक जैसा नाश्ता कर करके बोर हो गए हैं और कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप मसाला प्याज रोटी को घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. कुछ स्वादिष्ट, हेल्दी और झटपट बनने वाली डिश की तलाश में अगर आप हैं, तो आपको घर पर इसको जरूर बनाना चाहिए. यह रेसिपी न केवल स्वाद से भरपूर होती है, बल्कि इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा और साथ ही ये मिनटों में बनकर भी तैयार हो जाएगी. इसको बनाने में न ज्यादा चीजों की जरूरत होती है और न ही ज्यादा समय इस रेसिपी को बनाने के लिए देना पड़ता है अगर आप भी कुछ टेस्टी सा घर पर बनाना चाहते हैं, तो आप आसानी से सुबह के नाश्ते, बच्चों के टिफिन या शाम की हल्की भूख के लिए मसाला प्याज रोटी को बना सकते हैं. आइए आपको इसकी रेसिपी के बारे में बताते हैं.

मसाला प्याज रोटी को बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर ही आसानी से मसाला प्याज रोटी को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- गेहूं का आटा, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अजवाइन, गरम मसाला, पानी, घी या तेल ये सभी चीजें आपको घर पर ही आसानी से मिल जाएगी और साथ ही आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

मसाला प्याज रोटी को बनाने के लिए विधि

इसको नाश्ते में घर पर आसानी से बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बर्तन लेना है और उसमें गेहूं का आटा ले लेना है इसमें ही फिर बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और गरम मसाला को डालकर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है. थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ अब आपको गूंथ लेना है. 10 मिनट के लिए ढककर इसको आपको अब रख देना है. आटे की लोइयां बनानी है और फिर उसको रोटी की तरह ही बेल लेना है. गैस पर तवा गर्म करके अब आपको रखना है. रोटी को दोनों तरफ से अच्छी तरह से आपको अब सेंक लेना है. घी या तेल भी अब आपको ऊपर से लगा लेना है. अब आपकी स्वादिष्ट मसाला प्याज रोटियां बनकर तैयार हैं. इसको आप स्वादिष्ट मसाला प्याज रोटी तैयार के साथ चटकारे लेकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और साथ ही बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना बड़ा ही पसंद आता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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