How To Make Methi Hair Oil: बिजी लाइफस्टाइल और खानपान के चलते आजकल महिलाओं को जिस समस्या का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है वह है हेयक लॉस. अधिकतर महिलाओं को पतले और झड़ते बालों की समस्या से जूझना पड़ता है. इसके लिए महिलाएं कई घरेलू उपाय भी अपनाती हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता. बालों की किसी भी समस्या के लिए मेथी दाना (fenugreek seeds oil for thick hair) बेस्ट ऑप्शन होता है. अगर आप पतले और झड़ते बालों से परेशान है तो मेथी का तेल (Kese Banaye Methi Oil) इस्तेमाल कर सकती हैं. इसके 2 या 3 बार इस्तेमाल करने से ही आपको फर्क दिखने लगेगा. आइए जानते हैं घर पर कैसे बनाया जाता है मेथी का तेल- जानें विधि (Methi Oil Bnane Ki Vidhi) और इस्तेमाल का तरीका-

मेथी तेल की सामग्री

मेथी के बीज- 2 बड़े चम्मच

कैस्टर ऑयल- आधा कप

मेथी का तेल बनाने की विधि

– मेथी के बीजों को सुखा लें. और इसका पाउडर बना लें.

– इस पाउडर को तेल में मिलाएं. और कुछ दिनों के लिए धूप में रख दें.

– आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

– इसके बाद इस तेल को किसी ड्राई जगह पर रखें.

मेथी तेल इस्तेमाल का तरीका

– इस तेल को अपने स्कैल्प पर लगाएं.

– अच्छे से मालिश करें और आधा घंटा या पूरी रात के लिए बालों पर लगा रहने दें.

– अगले दिन शैंपू से बालों को धो लें.

– बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार करें.