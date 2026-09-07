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गणेश चतुर्थी पर गणपति जी के लिए घर पर ही बनाएं मोदक, यहां देख लें बनाने की यूनिक रेसिपी

Ganesh Chaturthi Modak Recipe: गणेश चतुर्थी पर आप घर में ही टेस्टी से मोदक को बनाकर गणपति जी को भोग लगा सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 7, 2026, 1:37 PM IST
गणेश चतुर्थी पर गणपति जी के लिए घर पर ही बनाएं मोदक, यहां देख लें बनाने की यूनिक रेसिपी

Ganesh Chaturthi Modak Recipe: इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार 14 सितंबर 2026, सोमवार को मनाया जाएगा. ये त्योहार हर जगह-जगह पर बड़ी ही धूम-धाम के साथ में मनाया जाता है. 10 दिन तक लोग बड़े ही धूम के साथ इस त्योहार की रौनक को बढ़ाते हैं. भगवान गणेश की प्रतिमा घर में स्थापित करते हैं और विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं. इस खास दिनों के लिए लोग घर में टेस्टी-टेस्टी सा मोदक भी बनाते हैं ये भगवान को काफी ज्यादा पसंद होता है. गणेश चतुर्थी के मौके पर बप्पा को मोदक का भोग जरूर लगाया जाता है. आपको बता दें हर जगह पर इसकी काफी ज्यादा डिमांड भी रहती हैं. गणेश चतुर्थी पर बप्पा के लिए घर पर कुछ खास तरीके से अगर आप कुछ बनाना चाहती हैं, तो आप मोदक को बना सकते हैं. इसको बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा और फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाएंगे. आइए आपको इसकी खास रेसिपी के बारे में बताते हैं.

मोदक बनाने के लिए सामग्री

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मोदक बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत होती है, ये सभी चीजें आपको घर पर आसानी से मिल भी जाएंगी जैसे- चावल का आटा, पानी, नमक, घी, कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल, गुड़, इलायची पाउडर, कटे हुए काजू और बादाम, किशमिश, थोड़ा सा खसखस. ये सभी चीजें आपके पास होनी ही चाहिए.

मोदक बनाने के लिए विधि

अगर आप मोदक को घर पर बनाना चाहते हैं,तो आपको सबसे पहले एक कड़ाही लेनी है और उसको गैस पर रख देनी है और फिर इसमें थोड़ा सा घी आपको डालना है फिर कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर अच्छे से भून लेना है. ज्यादा देर तक न भूनें. इसमें अब आपको गुड़ डाल देना है. गुड़ और नारियल को अच्छी तरह मिलाएं. कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश भी अब आपको ऊपर से डाल देना है. इसमें इलायची पाउडर को भी ऊपर से मिला देना है. गैस बंद करके स्टफिंग को ऐसी छोड़ देना है. एक पैन लेना है और फिर इसमें पानी डालकर गर्म करने के लिए रख देना है. एक चुटकी नमक और एक छोटा चम्मच घी को डाल देना है. गैस को धीमा रखना है और अब हल्का-हल्का चावल का आटा इसमें मिक्स कर लेना है. गैस बंद कर दें. इसको ठंडा होने बाद अच्छे से गूंथ लें. आटा न ज्यादा सख्त होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा गीला, वरना आपके मोदक बेकार भी बन सकते हैं. छोटी-छोटी लोइयां बनाकर छोटी कटोरी जैसा आकार दे देना है और फिर तैयार नारियल-गुड़ की स्टफिंग को बीच में डाल देनी है. हल्के हाथ से मोड़ते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं और मोदक का शेप दे दें. अब आपका मोदक तैयार है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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