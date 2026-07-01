बिना मैदे के घर पर इस खास दाल से बनाएं हेल्दी पिज्जा, क्रेविंग भी होगी दूर और सेहत भी रहेगी फिट

How To Make Moong Dal Pizza At Home: अगर आप घर पर हेल्दी पिज्जा को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप बिना मैदे के घर पर टेस्टी सा बनाकर खा सकते हैं. आइए जान लीजिए.

Written by: Ritika
Updated: July 1, 2026, 5:28 PM IST
(Pic credit-AI)
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How To Make Moong Dal Pizza At Home: पिज्जा खाना तो बड़ों से लेकर बच्चों तक को काफी ज्यादा पसंद होता है. इस चीज का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन मैदे से बना पिज्जा अधिक खाने से इसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है. ये मैदा शरीर के लिए अच्छा भी नहीं माना जाता है क्योकि ये पेट में जम जाता है और हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान भी करता है. अगर आप वजन को घटाना चाहते हैं या फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपके लिए ये मैदा काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है. अगर आप बिना मैदे के पिज्जा बनाने की सोच रहे हैं, तो आप ऐसे में मूंग दाल से बना हेल्दी पिज्जा खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ को नुकसान भी नहीं करता है और आपको एकदम फिट भी रखता है. अगर आपको भी इसकी रेसिपी नहीं पता है, तो आइए आपको बताते हैं.

मूंग दाल पिज्जा बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर ही मूंग दाल पिज्जा को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरी चीजों की जरूरत होती है जैसे- 1 कप धुली मूंग दाल, 2-3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 2-3 लहसुन की कलियां, नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच ओरेगैनो, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा प्याज, 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर, स्वीट कॉर्न, मशरूम, कद्दूकस किया हुआ पनीर या चीज़, 2 चम्मच पिज्जा सॉस, ऑलिव ऑयल आपको इन चीजों की जरूरत होगी.

मूंग दाल पिज्जा बनाने की विधि

अगर आप घर पर आसानी से मूंग दाल पिज्जा को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मूंग दाल को 1 दिन पहले भिगो देना है और फिर अगले दिन उसको पानी में धोकर उसका सारा पानी निकाल देना है फिर दाल को अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार कर लेना है और फिर इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा ओरेगैनो डालकर मिक्स कर लेना है. इसके बाद आपको एक नॉन-स्टिक तवा या पैन लेना है और फिर इसको हल्का गरम करना है और उसमें ऑलिव ऑयल को डालकर बैटर को डालकर गोल बना देना है. धीमी आंच पर 3-4 तक इसको अच्छे से पकाना है और फिर बेस को सुनहरा होने देना है. पके हुए में आपको पिज्जा सॉस लगा देना है. इसके ऊपर प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, कॉर्न और अपनी पसंद की सब्जियों को एड कर लें. इसके बाद ऊपर से चीज़, ओरेगैनो व चिली फ्लेक्स भी आपको छिड़क देना है. ढक्कन लगाकर 5-7 मिनट तक धीमी आंच आप अब आपको इसको अच्छे से पकाना है. अब आपका हेल्दी पिज्जा बनकर तैयार है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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