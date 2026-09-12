घर पर संडे डिनर में कुछ इस खास अंदाज से बनाएं मटन करी, स्वाद ऐसा तारीफ करते नहीं थकेंगे लोग

How To Make Mutton Curry: घर पर संडे डिनर को अगर आप कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आप मटन करी को बना सकते हैं. आइए आपको खास रेसिपी को बनाना बताते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/how-to-make-mutton-curry-for-sunday-dinner-at-home-recipe-in-hindi-8522864/ Copy

How To Make Mutton Curry: संडे का दिन घर पर सभी के लिए बेहद ही खास होता है. घर में कुछ स्पेशल तभी बनता है जब सभी लोग साथ में होते हैं. छुट्टी के दिन ज्यादातर लोग रोज की दाल-सब्जी से कुछ अलग और स्वादिष्ट बनाना पसंद करते हैं अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, तो आप मटन करी को संडे के डिनर में आसानी से बना सकते हैं. अगर आप कुछ यूनिक स्टाइल में बनाते हैं, तो घर वाले काफी ज्यादा तारीफ करेंगे. अगर आपके घर में नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, तो इस रविवार डिनर में आप मटन करी बना सकती हैं, इस बार का मटन आप कुछ यूनिक और अलग स्टाइल में बना सकते हैं. इसको एक बार खाने के बाद आपको बार-बार इसको खाने का मन करेगा. मटन करी को घर पर बनाना मुश्किल नहीं है. घर पर स्वादिष्ट और मसालेदार मटन करी को अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं. इसको बनाना बेहद ही आसान होता है.

मटन करी बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर आसानी से मटन करी को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- मटन, 3 से 4 प्याज बारीक कटे हुए, 2 से 3 टमाटर की प्यूरी, 2 बड़े चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्च और जरूरत के अनुसार तेल, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और स्वादानुसार नमक इस्तेमाल करें, तेजपत्ता, दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 2 से 3 लौंग और 2 इलायची. इन सभी चीजों को आप अपने हिसाब से ले सकती हैं.

मटन करी बनाने की विधि

मटन करी को अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं कुछ खास अंदाज में तो आपको सबसे पहले एक बर्तन लेना है और फिर उसमें साफ किया हुआ मटन को भी डाल देना है और फिर इसके बाद आपको दही, थोड़ा अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लेना है और फिर मटन को कम से कम 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए आपको रख देना है और फिर कुछ घंटे फ्रिज में रख दें. मसालों का स्वाद मटन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा. कढ़ाही या प्रेशर कुकर को लेना है और फिर आपको तेल गर्म करने के लिए डाल देना है और फिर इसके बाद तेल गर्म होने के बाद इसमें तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची को डाल देना है. बारीक कटा प्याज को भी डाल देना है. प्याज को मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भूनें. भुना हुआ प्याज मटन करी की ग्रेवी को रंग देने के लिए रख सकते हैं. इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च को भी आप डाल सकते हैं. टमाटर की प्यूरी भी डालें. हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालकर मसाले को भी अच्छे से डालकर इसको पकाने के लिए रख देना है. मैरिनेट किया हुआ मटन भी अब आपको डाल देना है.