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बच्चों को खूब पसंद आएगी नेपाल की मशहूर सेल रोटी, घर पर इसको बनाना है बड़ा ही आसान

Nepal Famous Sel Roti Recipe: अगर आप भी बच्चों के लिए कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आप नेपाल की मशहूर सेल रोटी को आसानी से बना सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 30, 2026, 12:35 PM IST
बच्चों को खूब पसंद आएगी नेपाल की मशहूर सेल रोटी, घर पर इसको बनाना है बड़ा ही आसान

Nepal Famous Sel Roti Recipe: अगर आप घर में बच्चों के लिए कुछ खास और हटके बनाना चाहते हैं, तो आप नेपाल की मशहूर सेल रोटी को आसानी से बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और साथ ही साथ इसको बनाने का अपना अलग ही मजा है. देखने में यह गोल और छल्ले जैसी होती है, जबकि खाने में हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खूब पसंद आएगी. इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती है और आसानी से बनकर तैयार भी हो जाती है. नेपाल के अलावा भारत के कुछ हिस्सों में भी काफी पसंद की जाती है. आपको इसको एक बार तो बच्चों के लिए जरूर बनाना चाहिए. अगर आप भी घर पर कुछ खास चीजों को बनाना चाहते हैं, तो आप इसको घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं.

सेल रोटी बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर ही सेल रोटी को बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ चीजों को ले सकते हैं. ये सारी चीजें आपको घर पर ही आसानी से मिल जाएंगी जैसे- चावल, 3-4 बड़े चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच घी, दूध, 2-3 इलायची का पाउडर, एक चुटकी नमक, तलने के लिए तेल या घी इन सभी चीजों को आपको अपनी जरूरत के हिसाब से ले लेना है.

सेल रोटी बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही सेल रोटी को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले चावल को अच्छी तरह साफ कर लेना है और फिर करीब 4 से 6 घंटे के लिए भिगोकर इसको रख देना है. चावल अच्छी तरह नरम हो जाएं तो उनका सारा पानी भी निकाल देना है. अब भीगे हुए चावल को मिक्सर में डालकर बारीक पीस भी लेना है. बैटर बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए. इसे एक बड़े बर्तन में आपको निकाल देना है. अब इसमें चीनी, घी, इलायची पाउडर और एक चुटकी नमक डालकर अच्छी तरह से आपको मिला देना है. थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालें और बैटर को तैयार कर लेना है. सेल रोटी का बैटर न तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही बहुत पतला इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए. गोल आकार में डाला जा सकता है. बैटर तैयार होने के बाद इसे करीब 20 से 30 मिनट के लिए इसको आपको ढककर रख देना है. सेल रोटी को मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई करना है अब आपकी सेल रोटी आसानी से बनकर तैयार है. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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