घर पर कैसे बनाएं बिना तेल के राजस्थानी पानी वाला मिर्च का अचार, सिंपल खाने का भी बढ़ जाएगा स्वाद

Water Chili Pickle Recipe: घर पर आप बिना तेल के राजस्थानी पानी वाला मिर्च का अचार बना सकते हैं. आइए आज आपको इसकी आसान रेसिपी बताते हैं.

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Water Chili Pickle Recipe: घर पर सिंपल से खाने के साथ में कुछ न कुछ टेस्टी खाने का मन करता ही है. सेहत को फिट रहने के लिए आपको अपनी डाइट में काफी चीजों को शामिल करना चाहिए. अगर आप भी सिंपल से खाने को काफी ज्यादा टेस्टी और अलग बनाना चाहते हैं, तो आप घर पर टेस्टी सा अचार बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. थाली में अचार न हो तो कई लोगों को खाना थोड़ा अधूरा-अधूरा सा होता है. अगर आप भी बिना तेल के अचार को बनाना चाहते हैं, तो आप राजस्थानी पानी वाला मिर्च का अचार को बना सकते हैं. ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है. आपने आम, नींबू, मिर्च या मिक्स वेजिटेबल का अचार जरूर खाया होगा, लेकिन ये अचार खाने में काफी ज्यादा टेस्टी और अलग होता है. आइए आपको रेसिपी बताते हैं.

बिना तेल के राजस्थानी पानी वाला मिर्च का अचार बनाने की सामग्री

अगर आप घर पर ही बिना तेल के राजस्थानी पानी वाला मिर्च का अचार बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- करीब 500 ग्राम ताजी, कम तीखी हरी मिर्च लें, राई, सौंफ, मेथी दाना, भुना जीरा, हल्दी, हींग और स्वाद के अनुसार नमक, करीब 2 चम्मच सफेद सिरका ये सभी चीजें आपको लेनी है घर पर ही आपको आसानी से मिल जाएगी.

बिना तेल के राजस्थानी पानी वाला मिर्च का अचार बनाने की विधि

अगर आप घर पर आसानी से बिना तेल के राजस्थानी पानी वाला मिर्च का अचार बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, जो आपको पहले ही बता चुके हैं और फिर इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको हरी मिर्च को अच्छी तरह धोकर इसको साफ कपड़े से पूरी तरह से सुखा लेना है और फिर इसके बाद एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख देना है और फिर उसमें मिर्च डाल देनी है और गैस को बंद कर देना है. मिर्च को 10 मिनट के लिए ऐसी रखकर छोड़ देना है और फिर राई, सौंफ, मेथी दाना और भुने जीरे को दरदरा पीस लें और फिर इसमें ही आपको हल्दी, हींग और नमक मिला दें. मिर्च को पानी से निकालकर ठंडा करने के लिए रख देना है. मिर्च में लंबाई की ओर हल्का चीरा अब इसके अंदर आपको बनाएं मसालों को भरकर रख देना है. साफ और सूखे कांच के जार में इसको रख देना है. करीब दो चम्मच सफेद सिरका भी आपको ऊपर से डाल देना है. साफ सूती कपड़े से ढककर 3 से 4 दिन के लिए इसको आपको धूप में रख सकते हैं. इसको आप किसी भी खाने की सिंपल चीजों के साथ में खा सकते हैं.