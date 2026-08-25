बोरिंग खाना को भी लाजवाब बना देता है ये टेस्टी पहाड़ी हरा नमक, घर पर आप भी इन चीजों से कर सकते हैं तैयार

Pahadi Pisyun Loon Recipe: घर पर आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से टेस्टी पहाड़ी हरा नमक को बना सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/how-to-make-pahadi-green-salt-at-home-recipe-pahadi-pisyun-loon-ghar-par-kese-bnaye-8509558/ Copy

Pahadi Pisyun Loon Recipe: पहाड़ के खाने की चीज का तो बिल्कुल भी जवाब नहीं है. अगर रोज-रोज के खाने का स्वाद आपको फीका और बोरिंग लगने लगता है, तो आप नई सब्जी या चटपटी डिश बनाने की जरूरत नहीं है अब आप घर पर ही पहाड़ी हरा नमक को पीसकर इसको अपने बोरिंग खाने में मिला सकते हैं. इसको खाने के बाद आपका खाना काफी ज्यादा टेस्टी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको खाना बेकार भी नहीं लगेगा. इसकी खासियत यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है और इसे आप कुछ चीजों के साथ में भी बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको इस खबर में बताते हैं कि कैसे आप इसको आसानी से घर पर बना सकते हैं.

पहाड़ी हरा नमक बनाने के लिए चीजें

अगर आप घर पर ही आसानी से पहाड़ी हरा नमक बनाना चाहते हैं, तो इसको आप घर पर रखी कुछ चीजों से ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. जैसे- 1 कप ताजा हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, 2-3 लहसुन की कलियां, 1-2 छोटे चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, थोड़ा पुदीना बताई गए इन चीजों को आप अफने हिसाब से ले सकते हैं.

पहाड़ी हरा नमक बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही पहाड़ी हरा नमक को बनाना चाहते हैं, तो आप आसानी से बनाकर खा सकते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले हरे धनिये और पुदीने को लेना है और दोनों को ही अच्छे से धो देना है और फिर इसके बाद सुखाने के लिए भी आपको इसको रख देना है. मिक्सर जार में धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन को डाल देना है और फिर इसको अच्छे से पीस लेना है. इसके बाद इसमें भुना हुआ जीरा और नमक और अपने जरूरत के हिसाब से पानी को डालकर मिक्स कर लेना है. नींबू का रस भी इसमें आपको मिला देना है. नमक और मिर्च की मात्रा अपनी जरूरत के हिसाब से पीस लेना है. थोड़ा सूखाकर पाउडर जैसा ही आपको इसको बनाना है. अब आपका पहाड़ी हरा नमक बनकर एकदम तैयार है, इसको आप दाल-सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें मिक्स कर सकते हैं. इसको आप रोटी के साथ में घी लगाकर भी बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको खाने के बाद आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है और आप इसको बार-बार बनाकर खाएंगे.