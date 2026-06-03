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चावल की नहीं इस बार ट्राई करें पहाड़ी 'झंगोरे की खीर', स्वाद ऐसा बार-बार करेगा बनाने का मन

Jhangora Ki Kheer Recipe: चावल की खीर खाना लोगों को पसंद है आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर आसानी से पहाड़ी 'झंगोरे की खीर' को बना सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: June 3, 2026, 7:54 PM IST
(pic credit- pexels)
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Jhangora Ki Kheer Recipe: बच्चों से लेकर बड़ों तक को खीर खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. कई घरों में अलग-अलग तरह की खीर को बनाया जाता है. अधिकतर लोगों को चावल की खीर खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. अगर आप खीर को कुछ यूनिक तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आप पहाड़ी ‘झंगोरे की खीर’ को आसानी से बना सकते हैं. पहाड़ से लोग इसको बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. ये खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी घर पर ‘झंगोरे की खीर’ को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से बना सकते हैं. इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत भी नहीं होती है.

झंगोरे की खीर बनाने के लिए जरूरी सामग्री

अगर आप घर पर झंगोरे की खीर को आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे झंगोरा, दूध, गुड़ या चीनी, इलायची, काजू और बादाम, किशमिश, केसर ये आपको चाहिए ही होगा.

घर पर कैसे बनाएं झंगोरे की खीर?

अगर आप घर पर झंगोरे की खीर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले झंगोरे को अच्छे से धोकर साफ कर लेना है और फिर कुछ मिनट तक इसको पानी में भिगोकर रखना है. आपको एक बर्तन लेना है और उसमें दूध को डालकर उबाल लेना है और फिर उसमें भीगा हुआ झंगोरा भी डालकर मिला देना है. धीमी आंच पर लगातार चलाकर पकाना है. इसमें गुड़ या चीनी को भी ऊपर से मिलाकर आपको डालना है. आपको हल्की गैस पर ही इसको पकाना है. अब इलायची पाउडर, केसर और ड्राई फ्रूट्स को भी आपको ऊपर से डाल देना है. इसको आपको कुछ मिनट तक अच्छे से पका लेना है और फिर गैस को बंद कर लेना है. अब आपकी स्वादिष्ट और हेल्दी झंगोरे की खीर घर पर ही बनकर तैयार है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खूब पसंद आएगी. ये आपके शरीर में गजब की ताकत को भर देगा. ये आपकी हेल्थ को भी फिट रखने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है और साथ ही स्वाद में भी ये बेहद ही टेस्टी होती है. एक बार बनाने के बाद आपका मन बार-बार बनाकर खाने को करेगा. इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं लगता है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती है. एक बार आपको जरूर बनाकर खाना चाहिए.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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