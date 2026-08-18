घर पर एक बार जरूर बनाएं पहाड़ी दाड़िम की चटनी, सेहत के लिए है फायदेमंद, बनाना है बेहद ही आसान

Pahari Dadim Chutney Recipe: अगर आप घर पर कुछ टेस्टी सा बनाना चाहते हैं, तो आप पहाड़ी दाड़िम की चटनी को बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं रेसिपी.

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Pahari Dadim Chutney Recipe: उत्तराखंड के पहाड़ी खाने और उनकी पहचान की तो बात ही अलग है. वहां की अलग-अलग डिश और पहनावे को लोग काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं. वहां के मसालों, अनाज और फलों का इस्तेमाल बाहर के लोग भी खूब करते हैं. पहाड़ी दाड़िम की चटनी लोगों को खूब पसंद आती है आपको बता दें खट्टी-मीठी और हल्की तीखी स्वाद वाली यह चटनी पहाड़ी खाने के स्वाद को और भी कई गुना तक बढ़ा देती है. अगर आप भी रोटी या चावल के साथ में कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप पहाड़ी दाड़िम की चटनी को बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान है. इसका स्वाद काफी खट्टा और चटपटा होता है. उत्तराखंड के कई जगहों पर इसको आसानी से बनाकर तैयार किया जाता है. आइए आज आपको बताते हैं कि पहाड़ी दाड़िम की चटनी को घर पर आप कैसे बना सकते हैं.

पहाड़ी दाड़िम की चटनी बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर ही आसानी से पहाड़ी दाड़िम की चटनी को बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ सामग्री की जरूरत होती है, जो आपको घर पर ही आसानी से मिल जाएंगे जैसे- पहाड़ी दाड़िम के दाने, हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा, लहसुन की कलियां, स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा धनिया, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा पानी ये चीजें आपके पास होनी चाहिए. और आपको घर पर ही आसानी से मिल जाएंगी.

पहाड़ी दाड़िम की चटनी बनाने की विधि

अगर आप घर पर आसानी से पहाड़ी दाड़िम की चटनी को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले पहाड़ी दाड़िम को अच्छी तरह धोकर उसके सभी दानों को निकाल लेना है और फिर इसके बाद एक तवा गर्म करने के लिए रख देना है और उसमें आपको जीरा भून लेना है. मिक्सर जार अब आपको लेना है और फिर उसमें दाड़िम के दाने, हरी मिर्च, भुना जीरा, लहसुन, धनिया और नमक को पानी पीस लेना है हल्का सा पानी अपने हिसाब से आप मिक्स कर सकते हैं. इसका स्वाद हल्का गाढ़ा और चटपटा रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा. चटनी को बहुत ज्यादा पतला भी आपको नहीं बनाना है वरना स्वाद बेकार हो जाएगा. हल्का गाढ़ा और चटपटा रहने पर ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए. स्वाद के अनुसार थोड़ा नींबू का रस भी आप मिला सकते हैं. अब आपकी पहाड़ी दाड़िम की चटनी एकदम बनकर तैयार है. इसको आप खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए खा सकते हैं.