चाय की चुस्की के साथ खाने के लिए घर पर बनाएं 'पनीर शेजवान ब्रेड रोल', वीकेंड बन जाएगा खास

Paneer schezwan Bread Rolls Recipe: अगर आप घर पर शाम की चाय के साथ कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप 'पनीर शेजवान ब्रेड रोल' को घर पर आसानी से बना सकते हैं, आइए रेसिपी जान लें.

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Paneer schezwan Bread Rolls Recipe: वीकेंड में लोगों को कुछ न कुछ शाम की चाय के साथ खाने का मन करता ही है. वीकेंड पर कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ जल्दी से बनकर भी तैयार हो जाए, जिसके लिए आपको ज्यादा इंतजार भी न करना पड़े, तो आपके लिए पनीर शेजवान ब्रेड रोल एकदम बेस्ट रहेगा. ये आपकी हेल्थ और टेस्ट को बरकरार रखने के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. बाहर मिलने वाले स्नैक्स की बजाय घर पर बना यह रोल काफी ज्यादा हाइजीनिक, स्वादिष्ट और हेल्दी भी माना जाता है. इसको बनाने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगता है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है. इसमें पनीर का प्रोटीन, शेजवान सॉस का तीखा स्वाद आपके मन को काफी ज्यादा खुश कर देगा. अगर आपको भी इसको बनाना नहीं आता है, तो आइए आपको इसको बनाने की रेसिपी के बारे में बताते हैं.

पनीर शेजवान ब्रेड रोल सामग्री

अगर आप घर पर ही पनीर शेजवान ब्रेड रोल को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, जो आपको आसानी से ही घर पर मिल जाएगी जैसे- ब्रेड स्लाइस, कद्दूकस किया हुआ पनीर, बड़े चम्मच शेजवान सॉस, छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट, छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, बड़े चम्मच हरा धनिया, मक्खन या तेल,पानी इन चीजों की आपको जरूरत होगी.

पनीर शेजवान ब्रेड रोल विधि

अगर आप घर पर पनीर शेजवान ब्रेड रोल को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक पैन लेना है और फिर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर गर्म करने के लिए रख देना है. अदरक-लहसुन पेस्ट भी अब इसमें डालकर भून लेना है. इसके बाद प्याज और शिमला मिर्च डालकर 2 से 3 मिनट तक आपको इसको पकाना है याद रहे कि सब्जियां हल्की क्रंची ही रहे, तो मजा काफी ज्यादा आएगा. अब इसमें कद्दूकस करके पनीर को भी मिला देना है और फिर शेजवान सॉस, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, नमक और हरा धनिया डालकर इसको 2 मिनट के लिए हल्के हाथों में चलाना है. स्टफिंग बनकर तैयार है.

अब आपको रोल तैयार करने के लिए सबसे पहले ब्रेड स्लाइस के किनारों को अच्छे से कट कर लेना है और फिर बेलन की मदद से ब्रेड को हल्का सा पतला आपको कर लेना है. ब्रेड के बीच में तैयार स्टफिंग रखें और किनारों पर हल्का पानी लगाकर रोल करके इसको बंद कर दें ताकि अंदर का बाहर न आए. सभी रोल इसी तरह तैयार कर लें. डीप फ्राई करने के लिए आप इसको रख दें. अब आपके पनीर शेजवान ब्रेड रोल बनकर तैयार है.