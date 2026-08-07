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लंच और डिनर को प्रोटीन रिच बनाने के लिए झटपट से बनाएं तंदूरी पनीर राइस, बनाने का आसान तरीका करें नोट

Tandoori Paneer Rice Recipe: अगर आप घर पर लंच और डिनर को स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप तंदूरी पनीर राइस को आसानी से बनाकर खा सकते हैं, आइए रेसिपी के बारे में बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 7, 2026, 5:19 PM IST
लंच और डिनर को प्रोटीन रिच बनाने के लिए झटपट से बनाएं तंदूरी पनीर राइस, बनाने का आसान तरीका करें नोट

Tandoori Paneer Rice Recipe: अधिकतर लोग घर पर एक ही तरह के खाने को खाकर काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं और फिर कभी-कभी खाने को भी स्किप कर देते हैं. अगर आप भी लंच या डिनर में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, जो स्वाद और प्रोटीन से भरपूर और पेट अच्छे से भी भर जाए, तो आप आसानी से तंदूरी पनीर राइस को बनाकर खा सकते हैं. इसको खाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है. एक बार खाने के बाद आपको इसको बार-बार खाने का मन करेगा. यह रेसिपी कम समय में तैयार हो जाती है और इसमें मौजूद पनीर शरीर को भरपूर प्रोटीन देने के साथ लंबे समय तक पेट भरा रखने में भी आपकी मदद कर सकती है. इसको आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. आइए आज आपको बताते हैं कैसे आप इसको घर पर बना सकते हैं.

तंदूरी पनीर राइस सामग्री

अगर आप घर पर तंदूरी पनीर राइस को आसानी से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- 250 ग्राम पनीर, पके हुए चावल, बड़ा प्याज, शिमला मिर्च, बड़े चम्मच दही, बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, छोटा चम्मच हल्दी, छोटा चम्मच धनिया पाउडर, छोटा चम्मच जीरा पाउडर, छोटा चम्मच गरम मसाला, छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, छोटा चम्मच कसूरी मेथी, नमक, बड़े चम्मच तेल या घी, हरा धनिया, नींबू का रस आपके पास ये चीजें आसानी से मिल जाएगी.

तंदूरी पनीर राइस रेसिपी

अगर आप आसानी से तंदूरी पनीर राइस को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बाउल लेना है और फिर उसमें दही को डाल देना है. उसके बाद इसमें आपको अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, तंदूरी मसाला, गरम मसाला, कसूरी मेथी और नमक अपने स्वाद के हिसाब से भी डाल देना है. पनीर के टुकड़े को इसमें डालकर आपको अच्छे से मिला देना है. 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए इसको आपको रख देना है. एक पैन में तेल या घी गर्म करने के लिए रख देना है और फिर हल्का सुनहरा होने तक भूनने के लिए रख देना है. शिमला मिर्च को भी आपको इसमें डालकर भून लेना है. मैरिनेट किया हुआ पनीर भी इसमें डालकर भून लेना है और फिर इसमें अब आपको पके हुए चावल को भी डालकर मिला देना है. अब आपको इन सभी चीजों को अच्छे से मिला देना है. ऊपर से नींबू का रस और हरा धनिया डाल देना है, ताकि इसका स्वाद और अच्छे से बढ़ जाए. दही, पुदीना रायता, बूंदी रायता या हरी चटनी के साथ में इसको आप खा सकते हैं. इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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