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गरम-गरम रोटी के साथ खाएं राजस्थानी नींबू-अदरक का अचार, यहां जाने बनाने की पूरी विधि

Rajasthani Nimbu Adrak Ka Achar Recipe: अगर आप गरमा-गरम रोटी के साथ कुछ टेस्टी अचार खाना चाहते हैं तो आप राजस्थानी नींबू-अदरक का अचार बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बनाने के तरीके के बारे में बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 10, 2026, 5:43 PM IST
(pic credit- pexels)
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Rajasthani Nimbu Adrak Ka Achar Recipe: बोरिंग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए अचार को लोग खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. दाल-रोटी हो, पराठे हों या फिर साधारण खिचड़ी हर चीज के स्वाद को बढ़ाने के लिए अचार तो लोग खाते ही हैं. अचार खाने के स्वाद को कई गुना तक बढ़ाने में मददगार होता है. अगर आप भी बोरिंग अचार को खा-खाकर परेशान हो गई हैं, तो आप राजस्थानी नींबू-अदरक का अचार बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही ये लंबे समय तक चल सकता है. यह अचार न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है साथ ही हेल्थ को भी फिट रखने में मददगार होता है. आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं, इसको बनाने की आसान सी विधि, जिसको बच्चों से लेकर बड़े तक चटकारे लेकर खा सकते हैं.

राजस्थानी नींबू-अदरक का अचार बनाने की सामग्री

अगर आप घर पर राजस्थानी नींबू-अदरक का अचार बनाना चाहते हैं, तो कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- नींबू, ताजा अदरक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ, मेथी दाना, हींग, सरसों का पाउडर, सरसों का तेल इन चीजों को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं.

राजस्थानी नींबू-अदरक का अचार बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही आसानी से राजस्थानी नींबू-अदरक का अचार बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले नींबू को अच्छी तरह धो देना है और फिर नींबू को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है. अदरक को धोकर छीकर इसके भी टुकड़े कर लें. अब आपको एक बड़ा बाउल लेना है और फिर उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सौंफ, मेथी, हींग और सरसों का पाउडर को एकसाथ अच्छे से मिला देना है. अब उनमें आपको नींबू और अदरक के टूकड़ों को डाल देना है. एक पैन में सरसों के तेल को डालकर गरम कर लेना है. और नींबू और अदरक के टूकड़ों को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. साफ और सूखे कांच के जार में भरकर धूप में रख दें. 7 से 10 दिनों में आपका अचार बनकर तैयार है. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और सभी को खाना खूब पसंद भी होता है. इसको आप चावल-दाल और रोटी के साथ में भी खा सकते हैं. ये आपके खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ आपके पाचन में भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. इसको आप कभी भी झटपट से बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाने में ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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