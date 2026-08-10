बरसात में घर पर गरमागरम बनाएं राजगिरा चीला, स्वाद ऐसा खाते ही खुश से खिल उठेगा चेहरा

Rajgira Chilla Recipe In Hindi: बरसात का मौसम आते ही कुछ न कुछ खाने का मन करता ही है, आइए आपको बताते हैं घर पर गरमागरम राजगिरा चीला को कैसे बना सकते हैं?

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Rajgira Chilla Recipe In Hindi: बरसात का मौसम आते ही दिल काफी खुश सा हो जाता है. गरमागरम और चटपटा खाने का मन लोगों का काफी ज्यादा होता है. ऐसे में अगर आप भी पकौड़े, समोसे और दूसरी तली-भुनी चीजों से हटकर कुछ खाना चाहते हैं, तो आप घर पर आसानी से गरमागरम राजगिरा चीला को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको घर पर बनाना बड़ा ही आसान है. इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. बाहर बारिश हो रही हो और प्लेट में गरमागरम राजगिरा चीला न हो तो मजा आ ही नहीं पता है. अगर आप भी इसको घर पर ही बनाना चाहते हैं, तो आप आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. आइए आपको बताते हैं.

राजगिरा चीला बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर राजगिरा चीला को बनाना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए. जैसे- राजगिरा आटा, छोटा आलू, उबला हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा बारीक कटा हरा धनिया, आधा चम्मच जीरा, स्वादानुसार सेंधा नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, पानी, 1 से 2 चम्मच तेल या घी, अदरक ये चीजें आपके पास होनी चाहिए. ये आपकी हेल्थ को फिट रखने का भी काम करता है.

राजगिरा चीला बनाने की विधि

अगर आप घर पर राजगिरा चीला को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेना है और फिर उसमें राजगिरा आटा लेना है और फिर इसमें ही आपको उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश करके डाल लेना है. अब इसमें जीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया, काली मिर्च को नमक को भी मिला दें. इसके बाद धीरे-धीरे पानी को डालकर अच्छे से बैटर को तैयार कर लें और फिर राजगिरा आटे का बैटर तैयार करने के बाद इसको कुछ समय के लिए ऐसी छोड़ दें. अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो पानी मिला दें, जिससे ठीक हो जाए. गैस पर नॉन-स्टिक तवा अब आपको ले लेना है और फिर इसके बाद मध्यम आंच पर गर्म करने के लिए आपको अब रख देना है. बैटर का एक बड़ा चम्मच तवे पर डालकर अब इसको धीरे-धीरे से गोला आकार में फैला देना है. चीले को मध्यम आंच पर पकने के लिए रहने दें और फिर इसको हल्की सुनहरी और किनारे कुरकुरे होने तक आपको इसको अच्छे से पकाना चाहिए. दोनों तरफ से चीला अच्छी तरह आपको पका लेना है. बारिश के मौसम में गरमागरम खाना खाने का मजा ही काफी ज्यादा अलग होता है.