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गर्मियों में भी ब्राइट स्किन के लिए घर पर रखी इस 1 दाल से बनाएं फेस पैक, मिलेगी टैन-फ्री त्वचा

Red Masoor Dal Face Pack Benefits: अगर आप गर्मियों में भी ब्राइट स्किन चाहते हैं, तो लाल मसूर की दाल का फेस पैक आप चेहरे पर लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कैसे बनाना है और इसके फायदे?

Written by: Ritika
Published: June 14, 2026, 4:14 PM IST
(credit-AI)
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Red Masoor Dal Face Pack Benefits: गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप, पसीना और प्रदूषण का असर आपकी सेहत के साथ-साथ आपकी स्किन पर भी काफी ज्यादा पड़ता है. धूप के कारण टैनिंग, त्वचा का बेजान दिखना आपकी स्किन की चमक को खो देता है. अपनी स्किन को चमकदार बनाने के लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन उससे भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. केमिकल वाली चीजों को लगाने से आपकी स्किन और ज्यादा खराब हो जाएगी. कभी-कभी घरेलू उपाय भी त्वचा को निखारने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं. अगर आप भी गर्मियों में भी ब्राइट स्किन और टैन-फ्री त्वचा चाहते हैं, तो आप लाल मसूर की दाल का फेस पैक बनाकर अपनी स्किन पर लगा सकते हैं. इस फेस पैक को हफ्ते में लगाने से त्वचा एक्सफोलिएट होगी, टैनिंग कम करने में भी ये मददगार होती है. आइए आपको बताते हैं इस खास फेस पैक को आप घर पर कैसे बनाकर स्किन पर लगा सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए.

लाल मसूर की दाल का फेस पैक बनाने के लिए जरूरी सामग्री

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अगर आप लाल मसूर की दाल का फेस पैक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरी सामग्री की जरूरत होगी जैसे- 2 चम्मच लाल मसूर की दाल, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद, गुलाब जल को आपको लेना है. ये सभी चीजें आपको आसानी से किचन में मिल जाएंगी.

लाल मसूर की दाल का फेस पैक कैसे बनाएं?

अगर आप घर पर ही इस फेस पैक को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले लाल मसूर की दाल को रातभर पानी में भिगो दें. अब इसको पीसकर एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लेना है. इसमें दही, शहद और गुलाब जल को भी डालकर मिला दें. अब इन सभी चीजों को आपको मिक्स करके फेस पैक तैयार कर लेना है.

फेस पैक लगाने का तरीका

अगर आप मसूर की दाल का फेस पैक स्किन पर लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चेहरे को साफ पानी से आपको धो देना है और फिर फेस पैक को पूरे चेहरे पर आपको अच्छे से लगाना है. 15 से 20 मिनट तक सूखने के लिए इसको रख देना है. हल्के हाथों से मसाज करके इसको साफ पानी से धो देना है. इसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं. हफ्ते में 3 दिन लगाएं.

फेस पैक लगाने के फायदे

अगर आप हफ्ते में 3 बार लाल मसूर की दाल का फेस पैक लगाते हैं, तो त्वचा से डेड स्किन हटाने में मदद, टैनिंग और धूप को कम, त्वचा को ग्लोइंग बनाने, अतिरिक्त तेल और गंदगी को साफ करने में मदद करता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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