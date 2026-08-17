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घर पर एक बार जरूर बनाएं रेस्टोरेंट और ढाबा स्‍टाइल लसूनी पनीर, बनाना है बेहद ही आसान

Dhaba Style Lasooni Paneer Recipe: अगर घर पर टेस्टी चीजें बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप रेस्टोरेंट और ढाबा स्‍टाइल लसूनी पनीर को फटाफट से बना सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 17, 2026, 9:10 PM IST
घर पर एक बार जरूर बनाएं रेस्टोरेंट और ढाबा स्‍टाइल लसूनी पनीर, बनाना है बेहद ही आसान

Dhaba Style Lasooni Paneer Recipe: घर पर अगर आप भी एक ही तरह का खाना खाकर काफी ज्यादा बोर हो गए हैं, तो आप रेस्टोरेंट और ढाबा स्‍टाइल लसूनी पनीर को घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा. घर पर इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान है. अगर आपका कुछ तीखा खाने के मन है, तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट रहेगा. पनीर खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. पनीर की नरम क्यूब्स, भरपूर लहसुन का फ्लेवर, मसालों की खुशबू और क्रीमी ग्रेवी इस डिश को बेहद खास बनाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. इसे घर पर मौजूद चीजों से आप आसानी से बना सकते हैं. अगर आप भी बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं?

लसूनी पनीर बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर लसूनी पनीर को आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जो आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएंगे जैसे- पनीर, लहसुन की कलियां, कटे प्याज, टमाटर की प्यूरी, हरी मिर्च, बड़े चम्मच दही, फ्रेश क्रीम, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, कसूरी मेथी, नमक,तेल या घी आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

लसूनी पनीर बनाने की विधि

अगर आप लसूनी पनीर को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले पनीर को छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है. पनीर थोड़ा सॉफ्ट ही होना चाहिए. लसूनी पनीर के स्वाद को खास बनाने के लिए लहसुन काफी ज्यादा जरूरी होता है. थोड़े लहसुन को अलग से घी में भूनकर भी आप रख सकते हैं. खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगेगा. अब आपको जीरा, बारीक कटा प्याज डालकर अच्छी तरह भूनना है. उसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए तब तक आपको भूनना है. अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड तक भूनने के लिए छोड़ देना है. अब इसमें आपको टमाटर की प्यूरी को भी मिला देना है और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है. सभी मसाले को आपको अब धीमी आंच में पकाने के लिए रख देना है. ग्रेवी को ज्यादा क्रीमी बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको फेंटा हुआ दही थोड़ा-थोड़ा करके मिला देना है और आपको इसको लगातार चलाते रहना है. पनीर के टुकड़े डाल दें और करीब 3 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर इसको अब आपको पकाने के लिए रख देना है. इसके बाद फ्रेश क्रीम आपको इसमें मिला देनी है. गरम मसाला और कसूरी मेथी को हथेलियों के बीच मसलकर ऊपर से मिक्स कर देना है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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