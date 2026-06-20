टैनिंग से छुटकारा पाने के लिए घर पर बनाएं ये खास तरह का साबुन, त्वचा हो जाएगी बेदाग

Rice Soap for Tanning Removal: अगर आप भी टैनिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको एक खास साबुन के बारे में बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

Rice Soap for Tanning Removal: गर्मियों के मौसम में तेज धूप, धूल और प्रदूषण के कारण त्वचा पर टैनिंग की समस्या काफी ज्यादा हो जाती है, जो बेहद ही आम है और अधिकतर लड़कियां इससे काफी ज्यादा परेशान रहती है. लंबे समय तक धूप में रहने से स्किन का सारा रंग उड़ जाता है, जिससे चेहरा काफी ज्यादा बेजान लगने लग जाता है. कई लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन केमिकल चीजों का इस्तेमाल अधिक करने से आपका चेहरा बुरा तरह से खराब हो जाएगा और साथ ही दाग-धब्बे की भी दिक्कत शुरू हो जाएगी. आपको बताते हैं घरेलू नुस्खे भी त्वचा की देखभाल में काफी मददगार साबित हो सकते हैं. आज आपको इस खबर में एक खास साबुन के बारे में बताते हैं, जिसको आप चावल से आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसको बनाकर आप अपने चेहरे और बॉडी पर अच्छे से लगा सकते हैं, जिससे आपका चेहरा काफी ज्यादा चमक जाएगा. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है.

घर पर चावल का साबुन वाले के लिए जरूरी चीजें

अगर आप घर पर चावल का साबुन आसानी से बनाकर तैयार करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी जैसे- चावल, ग्लिसरीन बेस, पानी, एलोवेरा जेल, नारियल तेल, लैवेंडर या रोज एसेंशियल ऑयल, साबुन का मोल्ड इन चीजों को आपको चाहिए होगा.

चावल का साबुन घर पर कैसे बनाएं?

अगर आप इस साबुन को घर पर ही बनाकर तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले चावल को अच्छे से धोना है और फिर 2 कप पानी में 2-3 घंटे के लिए इसको भिगोकर रख देना है. इसके बाद इसको अच्छे से उबाल लेना है. चावल को मिक्सर में डालकर स्मूद पेस्ट को तैयार कर लेना है. ग्लिसरीन साबुन बेस को आपको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और इसके पिछला दें. अब इसी में आपको चावल का पेस्ट, एलोवेरा जेल और नारियल तेल को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब आपको इसको साबुन के मोल्ड में डाल देना है. एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें भी ऊपर से आपको मिला देना है. इसको डालने से खुशबू काफी ज्यादा आ जाएगी. मोल्ड को 4-5 घंटे के लिए आपको ऐसी छोड़ देना है और फिर सख्त न हो जाए, तब तक उसको निकालना नहीं है. अब आपका चावल का साबुन घर पर आसानी से बनकर तैयार हैं. इसको आप टैनिंग को हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. किसी भी स्किन प्रोडक्ट या घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले त्वचा विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. हर इंसान की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.