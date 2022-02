How to make Roti Sandwich: सर्दी में कुछ चटपटा खाने का मन करता है. शाम के वक्‍त अक्‍सर ये सवाल आ जाता है कि शाम के नाश्‍ते में क्‍या खाया जाए. समोसे, मोमोज और पकौडों से हट कर कुछ ऑफबीट नाश्‍ता आजमा सकते हैं, वह है रोटी सैंडविच. जी हां, बची हुई या बासी रोटी का इस्‍तेमाल कर आप इसे बना सकते हैं. रोटी सैंडविच रेसिपी दरअसल, एक फ्यूजन रेसिपी है जिसे आप झटपट तैयार कर सकते हैं. बची हुई चपाती, सब्जी, मसाले और कुछ सॉस के साथ बनाई जाने वाली इस फिलिंग रेसिपी को शाम के नाश्ते या सुबह के रूप में भी परोसा जा सकता है. आप अपने बच्चों को भी यह खूब पसंद आएगा. आप उन्‍हें ख‍िलाकर संतुष्‍ट रहेंगी, क्‍योंकि यह हेल्‍दी है. क्‍योंकि इस रेसिपी में खूब सारी सब्जियों का इस्‍तेमाल होता है. यहां जानिये रोटी सैंडविच बनाने का आसान तरीका :Also Read - हवाई यात्रा में अब फिर ले सकेंगे खाने और समाचार पत्र पढ़ने का आनंद, उड्डयन मंत्रालय ने दी मंजूरी

सबसे पहले जानें इसकी सामग्री (दो लोगों के लिये) (Chapati Sandwich ingredients)

4 रोटी

1/4 कम कॉर्न

1/2 कम पत्‍ता गोभी

1/2 आमचूर पाउडर

1 छोटा लाल मिर्च पाउडर

2 चम्‍मच मायोनीज

2 छोटा चम्‍मच बटर

1/2 कप प्‍याज

1/2 कप शिमला मिर्च

1 टेबलस्‍पून खाने का तेल

1/2 छोटा चम्‍मच धनिया पाउडर

2 टेबल स्‍पून टमाटर केचअप

4 पीस चीज क्‍यूब

नमक स्‍वाद अनुसार Also Read - Healthy Eating Tips: जानिए कैसे करें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट की शुरुआत ! Watch Video

बनाने की विध‍ि (Chapati Sandwich Recipe)

स्‍टेप 1. सब्‍जि‍यों को हल्‍का भुन लें

कडाही या पैन में तेल गर्म कर लें. उसमें प्‍याज, श‍िमला मिर्च, कोर्न आदि डालें और कुछ मिनट के लिये भुन लें. Also Read - गुजरात में अनाज घोटाला, सब्सिडी वाली राशन की दुकानों पर बड़े पैमाने पर धांधली, 8 अरेस्ट

स्‍टेप 2. मसाले मिलाएं

अब इसमें आमचूर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मिर्च मिला दें और हल्‍का सा पानी मिलाएं, ताकि यह सूखे नहीं. बात में पत्‍ता गोभी मिलाएं और धीमी आंच पर कुछ देर और पकाएं.

स्‍टेप 3. सॉस मिलाएं.

इसमें टोमैटो सॉस और मायो‍नीज मिलाएं

स्‍टेप 4. रोटी सैंडविच बनाएं

बची हुई रात की रोटी या दोपहर की बची रोटी के आधे हिस्‍से में तैयार सब्‍ज‍ियों का मिक्‍सचर फैला दें और फिर दूसरा हिस्‍सा इसके ऊपर रख दें. इसमें आप ऊपर से थोडा चीज भी डाल सकते हैं.

स्‍टेप 5. हल्‍का पका लें

अब तवे पर बटर डालकर गर्म करें और इसे कुछ देर सेक लें. हल्‍का गोल्‍डन ब्राउन होने पर इसे उतार लें और सावधानी से इसे काट दें.

आपका रोटी सैंडविच तैयार है.