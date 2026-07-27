शाम में जरूर बनाएं मौसम स्पेशल चटपटा मिर्ची वड़ा, घर बैठे मिलेगा स्ट्रीट फूड का मजा

Spicy Mirchi Vada Masala Recipe: अगर आप बरसात के मौसम में घर पर स्ट्रीट फूड का मजा का मजा लेना चाहते हैं, तो आप चटपटा मिर्ची वड़ा को बना सकते हैं. आइए आपको रेसिपी बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 27, 2026, 5:21 PM IST
(Pic credit-AI)
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Spicy Mirchi Vada Masala Recipe: बरसात का मौसम आते ही लोगों को कुछ न कुछ चटपटा और स्ट्रीट फूड खाना काफी ज्यादा पसंद आता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो घर पर बनाने के बजाय बाहर जाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. अगर बारिश के मौसम में आपका भी कुछ न कुछ चटपटा खाने का मन होता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्या बनाएं? तो आप घर पर आसानी से मिर्ची वड़ा को बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको घर पर बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. अगर बारिश के मौसम में आपका भी मन कुछ टेस्टी चटपटा खाने का हो रहा है तो आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप घर पर आसानी से मिर्ची वड़ा को बना सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए.

घर पर मिर्ची वड़ा बनाने की सामग्री

अगर आप घर पर मिर्ची वड़ा को आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, जो आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएगी. इसको बनाने के लिए बड़ी मोटी वाली हरी मिर्च 10 से 12 या आप अपने हिसाब से ले सकते हैं. 1 कप बेसन, नमक स्वादानुसार, तेल, उबले मैश हुए आलू, लाल मिर्च पाउडर 2 टी स्पून, अमचूर 2 टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टी स्पून, हींग 2 चुटकी, कुटी हुई सौंफ 1 टीस्पून, हरी मिर्च 2 कटी हुईं आपको इन चीजों की जरूरत होगी.

घर पर मिर्ची वड़ा बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही आसानी से मिर्ची वड़ा को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आलू को मैश कर लेना है और फिर आलू में नमक, मिर्च, अमचूर, हींग, धनिया पाउडर और हरी मिर्च को डाल देना है और फिर इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब आपको बेसन लेना है और उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और पानी मिलाकर एक गाढ़ा घोल बनाकर इसको तैयार कर लेना है. मिर्च पर अच्छे से चिपक जाए आपको ऐसा बेस्ट घोल बनाकर तैयार कर लेना है. अब इसके बाद आपको मोटी हरी मिर्चों को लेकर अच्छे से सभी को धो लेना है और फिर इसमें बीच में चीरा लगाकर बीज को निकाल लेना है. मिर्चों में अब आलू से बने मसालों को अच्छे से भर लेना है. गैस पर मीडियम आंच पर कड़ाही को रखना है और इसमें तेल को डालकर गर्म कर लेना है. अब इस गर्म तेल में मिर्चों को बेसन के घोल में लपेटकर इसमें डाल देना है और फिर इसको सुनहरा होने तक अच्छे से तल लेना है. आपके मिर्ची वड़े अब बनकर तैयार है. इसको आप हरी चटनी को डालकर खा सकते हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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