How To Make Sindoor At Home: हिंदू धर्म में सिंदूर का काफी महत्व होता है. हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं सिंदूर लगाती हैं. यह सिंदूर ही उनके शादीशुदा होने का प्रतीक माना जाता है. किसी भी तीज-त्योहार में महिलाएं सिंदूर जरूर लगाती हैं. मार्केट में कई तरह के सिंदूर उपलब्ध होते हैं. जिसमें लाल, संतरी या मरून सिंदूर मिलता है. ऐसे में मार्केट में आजकल केमिकल युक्त सिंदूर भी उपलब्ध होते हैं. जिसे सिर पर लगाने से आपके बाल झड़ सकते हैं या आपको संक्रमण हो सकता है. इस समस्या से बचने के लिए आप घर पर ही नेचुरल तरीकों से सिंदूर (Sindoor Banane Ka Tarika) बना सकती हैं. आइए जानते हैं सिंदूर बनाने का तरीका-

सामग्री

-हल्दी – 1 चम्मच

-चूना – आधा चम्मच

-गुलाबजल – आवश्यकता अनुसार

-गुलाब की पंखुड़ी – 15

सिंदूर बनाने का तरीका

सिंदूर बनाने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी में 1 चम्मच हल्दी, हल्दी का एक चौथाई हिस्सा चूना, जरूरत के अनुसार गुलाबजल और गुलाब की पंखुड़ियां डालें. इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें. जब आप इन सभी चीजों को मिक्स करेंगे तो इसका रंग लाल हो जाएगा. ध्यान रहे कि आपका पेस्ट सूखने के बाद यह ऑरेंज कलर का हो जाएगा. पेस्ट को नम करने के लिए इसमें आपको गुलाबजल का इस्तेमाल करना होगा. इस सिंदूर को लगाने से आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा.