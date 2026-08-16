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रात के डिनर में घर पर बनाएं मारवाड़ी स्टाइल तीखी और मसालेदार कढ़ी, बड़ी आसान है बनाने की स्पेशल रेसिपी

Marwari Style Kadhi Recipe: अगर आप घर पर ही डिनर में मारवाड़ी स्टाइल तीखी और मसालेदार कढ़ी को बनाना चाहते हैं, तो आप आसान सी रेसिपी को अपनाकर बना सकते हैं. आइए जान लीजिए.

Written by: Ritika
Published: August 16, 2026, 8:02 PM IST
रात के डिनर में घर पर बनाएं मारवाड़ी स्टाइल तीखी और मसालेदार कढ़ी, बड़ी आसान है बनाने की स्पेशल रेसिपी

Marwari Style Kadhi Recipe: घरों में कढ़ी बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आती है. लोग लंच से लेकर डिनर तक बड़े चाव से इसको खाना बड़ा ही पसंद करते हैं. दही और बेसन से तैयार होने वाली कढ़ी स्वाद में खट्टी, मसालेदार और बेहद जायकेदार भी होती है, जिसको एक बार खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है. इसको खाने के बाद आपको लगेगा वाह क्या स्वाद है. इसको घर पर बनाना बड़ा ही आसान है. इसको बनाकर खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा ही आने वाला है. अगर आप भी डिनर में कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप कढ़ी-चावल को बनाकर खा सकते हैं. मारवाड़ी कढ़ी अपने तीखे स्वाद, मसालों की खुशबू और खास तड़के के लिए जानी जाती है. अगर आपको भी इसको बनाना नहीं आता है, तो आइए आपको बताते है कैसे आप इसको बनाकर खा सकते हैं.

मारवाड़ी स्टाइल कढ़ी बनाने के लिए सामग्री

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अगर आप घर पर आसानी से मारवाड़ी स्टाइल कढ़ी को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खट्टा दही, बड़े चम्मच बेसन, पानी, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच राई, 5-6 करी पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, नमक स्वादानुसार, 1-2 बड़े चम्मच तेल या घी, हरा धनिया इन सारी चीजों को आपको लेना है और ये घर पर ही आसानी से मिल जाएंगी.

मारवाड़ी स्टाइल कढ़ी बनाने की विधि

मारवाड़ी स्टाइल कढ़ी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़े बाउल को ले लेना है और फिर उसमें दही को आपको डाल देना है और उसको अच्छी तरह फेंट लेना है. इसमें बेसन डालकर अच्छी तरह इसको मिलाने के लिए रख देना है. गांठें नहीं इसमें बननी चाहिए. इसके बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा नमक अपने स्वाद के हिसाब से डाल देना है. लगातार चलाते रहें और आपको ध्यान रखना है कि घोल न ज्यादा गाढ़ा हो और न ही ज्यादा पतला हो. एक गहरे और मोटे तले वाले पैन या कड़ाही को आपको गैस पर रख देना है और फिर दही-बेसन का घोल इसमें धीरे-धीरे करके डाल देना है. गैस की आंच आपको कम ही रखनी है. कढ़ी को लगातार आपको चलाते रहना है. उबाल आने लगे तो गैस की आंच धीमी और कर देनी है. कद्दूकस किया हुआ अदरक और बारीक कटी हरी मिर्च को आपको ऊपर से डाल देना है और फिर 15-20 मिनट तक धीमी आंच पर कढ़ी को पकने के लिए रख देना है. अब घर पर आसानी से मारवाड़ी स्टाइल कढ़ी एकदम बनकर तैयार है. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी नजर आएगी.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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