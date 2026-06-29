आम का अचार खा-खाकर ऊब गए हैं तो घर पर बनाएं आलू का चटपटा अचार, हो जाएगा इंस्टेंट तैयार

Spicy Potato Pickle Recipe In Hindi: घर पर झटपटा अचार खाना अधिकतर लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. आज आपको आलू का चटपटा अचार खाने के बारे में बताते हैं, जिसको एक बार खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. आइए रेसिपी जान लीजिए.

Written by: Ritika
Published: June 29, 2026, 12:15 PM IST
आम का अचार खा-खाकर ऊब गए हैं तो घर पर बनाएं आलू का चटपटा अचार, हो जाएगा इंस्टेंट तैयार

Spicy Potato Pickle Recipe In Hindi: खाने के साथ चटपटा अचार खाना भला किसको पसंद नहीं होता है. आम का अचार जिसको लोग खाना बड़ा ही पसंद करते हैं. अगर आप भी एक ही तरह के अचार को खा-खाकर काफी ज्यादा बोर हो गए हैं और कुछ हटके बनाना चाहते हैं, तो आप आलू का चटपटा अचार घर पर बनाकर खा सकते हैं. इसको खाना आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा और साथ ही साथ इसको खाने के बाद आपको बार-बार बनाकर खाने का मन करेगा. इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है. इसे बनाने के लिए आपको बाजार से कोई महंगी चीजें खरीदने की भी जरूरत नहीं होती है बल्कि ये घर पर रखी कुछ चीजों से ही बनकर तैयार हो जाता है. अगर आप भी इसको बनाकर खाना चाहते हैं, लेकिन इसकी रेसिपी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप इसको आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं.

आलू का चटपटा अचार बनाने की सामग्री

अगर आप घर पर ही आलू का चटपटा अचार बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- उबले हुए आलू, सरसों का तेल, राई का दरदरा पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी लाल मिर्च, नींबू का रस, अमचूर पाउडर, नमक, कलौंजी, मेथी दाना इन चीजों की आपको जरूरत होती है. ये सभी चीजें आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएंगी.

आलू का चटपटा अचार बनाने की विधि

अगर आप आलू का चटपटा अचार घर पर ही बनाना चाहते हैं, तो सबस पहले आपको एक पैन या कड़ाही में सरसों का तेल डालकर इसको अच्छे से गरम कर लेना है इसका कच्चापन अच्छे से निकाल लेना है. सरसों के तेल में अचार का स्वाद एकदम गजब हो जाता है. गर्म होने के बाद गैस बंद करके इसको आपको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देना है. फिर इसके बाद इसमें मेथी दाना, कलौंजी और हल्दी पाउडर को भी मिला देना है. अब आपको उबले और कटे हुए आलू को भी डालकर इसमें मिक्स कर लेना है और फिर इसमें राई का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक को अपने स्वाद के अनुसार डाल देना है. खट्टापन अगर आप इसमें चाहते हैं, तो आपको नींबू का रस या अमचूर पाउडर को भी छिड़क देना है. सभी चीजों को अब आपको हाथों से मिक्स कर लेना है. आलू टूटने नहीं चाहिए, वरना सारी चीजें खराब हो जाएंगी. मसालों की कोटिंग हर एक टुकड़े तक आपको भर लेनी है. आपका चटपटा और मसालेदार आलू का अचार बनकर एकदम तैयार है. एयरटाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में भी आप इसको रख सकते हैं ये 3-4 दिनों तक आप इसको खा सकते हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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