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बोरिंग नाश्ता को छोड़ एक बार जरूर बनाएं मसालेदार रोस्टेड अंडा, 10 से 15 मिनट में भी बनकर हो जाएगा तैयार

Spicy Roasted Eggs For Breakfast: अगर आप बोरिंग नाश्ते में मजेदार सा बनाना चाहते हैं, तो आप मसालेदार रोस्टेड अंडा बनाकर खा सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 25, 2026, 5:04 PM IST
बोरिंग नाश्ता को छोड़ एक बार जरूर बनाएं मसालेदार रोस्टेड अंडा, 10 से 15 मिनट में भी बनकर हो जाएगा तैयार

Spicy Roasted Eggs For Breakfast: सुबह का नाश्ता काफी ज्यादा अहम होता है और इसको गलती से भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ सकती है और साथ ही साथ आपको बीमारियां भी पकड़ सकती है. रोज-रोज एक जैसा पोहा, उपमा, ब्रेड या उबले अंडे खाकर अगर आप भी काफी ज्यादा बोर हो गए हैं और कुछ हटके खाना चाहते हैं, तो आप मसालेदार रोस्टेड अंडा बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. स्वादिष्ट होने के साथ-साथ झटपट तैयार हो जाए, तो मसालेदार रोस्टेड अंडा आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है. करीब 10 से 15 मिनट में रोस्टेड एग रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी. इसको बनाने के लिए ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती है. आइए आपको कमाल की रेसिपी के बारे में बताते हैं.

रोस्टेड अंडा बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर ही आसानी से रोस्टेड अंडा को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, जो आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएंगी. जैसे- अंडे, छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1-2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, 1-2 चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, नींबू का रस. इन सभी चीजों को आपको अपनी जरूरत से हिसाब से लेना है.

रोस्टेड अंडा बनाने की विधि

अगर आप रोस्टेड अंडा को घर पर नाश्ते में बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए सबसे पहले अंडों को एक पैन में डालकर पानी के साथ उबाल लेना है अच्छे से और फिर अच्छी तरह पकने के बाद ठंडा होने के लिए इसको रख देना है और फिर छिलके उतार लेना है. अब उबले हुए अंडों को चाकू से हल्का-हल्का कट लगा लेना है, लेकिन ज्यादा आपको नहीं लगाना है. इससे मसाले अंडे के अंदर तक अच्छी तरह से चले जाएंगे. एक पैन में 1-2 चम्मच तेल गर्म करने के लिए आपको रख देना है और फिर बारीक कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक के लिए रख देना है. हरी मिर्च और टमाटर को डालकर कुछ मिनटों तक पकाना है. इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक को भी ऊपर से डाल देना है. धीमी आंच में पकने के लिए अब इसको आपको रख देना है. बीच-बीच में पैन को हल्का चलाते रहना है. रोस्टेड और मसालेदार हो जाएं, तो इसको बंद कर देना है. अब आपको ऊपर से गरम मसाला और हरा धनिया को डाल देना है और फिर प्लेट में निकालकर इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देना है. गर्मागर्म आपकी पसंद की चीज एकदम बनकर तैयार है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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