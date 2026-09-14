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घर पर आए मेहमानों के लिए बनाएं तंदूरी मशरूम टिक्का, बनाने की रेसिपी है बड़ी आसान

Tandoori Mushroom Tikka Recipe: अगर आप घर आए मेहमानों के लिए कुछ खास डिश को बनाना चाहते हैं, तो आप तंदूरी मशरूम टिक्का को बना सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 14, 2026, 4:04 PM IST
घर पर आए मेहमानों के लिए बनाएं तंदूरी मशरूम टिक्का, बनाने की रेसिपी है बड़ी आसान

Tandoori Mushroom Tikka Recipe: घर पर अचानक अगर मेहमान आ जाते हैं, तो समझ में नहीं आता है आखिर क्या बनाएं, जो इनको काफी ज्यादा पसंद आए, अगर आप भी कुछ हटके और यूनिक सा बनाना चाहते हैं, जो इनको काफी ज्यादा पसंद भी आए और खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी लगे, तो आप तंदूरी मशरूम टिक्का को घर पर बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और एक बार खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. मशरूम से बनने वाली यह डिश मसालेदार, चटपटी और बेहद स्वादिष्ट होती है. आपके मेहमान ये वाली डिश को खाकर आपकी जमकर तारीफ भी करेंगे. इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. मशरूम खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है. आइए आपको इसकी आसानी से बनने वाली रेसिपी के बारे में बताते हैं.

तंदूरी मशरूम टिक्का बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर आसानी से तंदूरी मशरूम टिक्का को बनाना चाहते हैं, तो आपको सामग्री की जरूरत होती है जैसे- ताजा बटन मशरूम, कप गाढ़ा दही, बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, कसूरी मेथी, नींबू का रस, तेल, स्वादानुसार नमक, शिमला मिर्च, हरा धनिया, नींबू, प्याज. ये सभी चीजें आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगी.

तंदूरी मशरूम टिक्का बनाने की विधि

अगर आप घर पर आसानी से कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आप तंदूरी मशरूम टिक्का को बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले मशरूम को अच्छे से साफ कर लेना है और फिर इसके बाद अतिरिक्त पानी अच्छी तरह निकाल लेना है. शिमला मिर्च और प्याज को भी आपको अच्छे से कट कर लेना है. एक बड़े बाउल को आपको लेना है और फिर इसमें गाढ़ी दही को डालना है और फिर बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, चाट मसाला और नमक को भी डाल देना है, नींबू का रस और तेल को मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. इसमें मशरूम, प्याज और शिमला मिर्च को डालकर धीरे-धीरे मिक्स करने के लिए रख देना है. मसाला हर मशरूम पर अच्छी तरह से लग जाना चाहिए. ओवन को अच्छे से गरम करने के लिए रखना है और फिर इसमें मैरिनेट किए हुए मशरूम, प्याज और शिमला मिर्च को सींक लेना हैं और फिर बेकिंग ट्रे पर रखें और थोड़ा तेल ब्रश करके इसको अच्छे से पका लें. मशरूम के किनारों पर हल्का भूरापन और रोस्टेड तो इसको तुरंत बाहर निकाल लें. अब आपका तंदूरी मशरूम टिक्का एकदम बनकर तैयार है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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