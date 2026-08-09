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बच्चों के लिए झटपट से बनाएं चटपटा 'अचारी लच्छा पराठा', बनाने का तरीका है बेहद ही आसान, खाकर आ जाएगा मजा

Achari Laccha Paratha Recipe: अगर आप घर पर बच्चों के लिए कुछ टेस्टी चटपटा बनाना चाहते हैं, तो आप चटपटा 'अचारी लच्छा पराठा' को बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 9, 2026, 12:33 PM IST
बच्चों के लिए झटपट से बनाएं चटपटा 'अचारी लच्छा पराठा', बनाने का तरीका है बेहद ही आसान, खाकर आ जाएगा मजा

Achari Laccha Paratha Recipe: बच्चों की छुट्टी के समय समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्या बनाएं जो बच्चों को भी खाने में टेस्टी लगे और उसको बड़े ही चाव से खाएं? यह सवाल लगभग हर माता-पिता के सामने रहता है. बच्चे अगर रोज-रोज वही रोटी, पराठा या सब्जी देखकर बोर हो गए हैं और कुछ चटपटा सा खाना चाहते हैं, तो आप घर पर आसानी से चटपटा ‘अचारी लच्छा पराठा’ को बनाकर खा सकते हैं. ये घर पर बनाकर खाना काफी ज्यादा बच्चों को पसंद आएगा और इसको आप कभी भी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. ऐसे में जरूरत होती है ऐसी रेसिपी की जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ जल्दी भी बन जाए. अगर आपके बच्चें भी उन में से एक हैं, जिसको चटपटा खाने का काफी ज्यादा मन करता है, तो आप ‘अचारी लच्छा पराठा’ उनके लिए झटपट से बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. आइए आपको आसानी से बनने वाली रेसिपी के बारे में बताते हैं.

अचारी लच्छा पराठा बनाने की सामग्री

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अगर आप आसानी से अचारी लच्छा पराठा को घर पर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजों की जरूरत होगी, जो आपको आसानी से ही घर पर मिल जाएगी जैसे- गेहूं का आटा, बड़े चम्मच अचार का मसाला,बड़े चम्मच अचार का तेल, नमक, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा कसूरी मेथी, पानी जरूरत के अनुसार, घी या तेल सेंकने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी. ये सभी चीजें आपको घर पर ही मिल जाएगी.

अचारी लच्छा पराठा बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही अचारी लच्छा पराठा को बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, तो आपको बता दें सबसे पहले आपको एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा ले लेना है और फिर उसमें थोड़ा सा नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी डालें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते रहना है और आटे को गूंथ लेना है. आटे को बहुत ज्यादा सख्त नहीं रखना है और फिर इसके बाद आटा गूंथने के बाद 10 मिनट के लिए इसको ऐसी छोड़ देना है. आटा अच्छी तरह सेट हो जाएगा. एक छोटी कटोरी में 2-3 बड़े चम्मच अचार का मसाला आपको ले लेना है और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा अचार का तेल भी मिलाकर मिक्स कर लेना है. थोड़ा सा बारीक कटा प्याज या हरा धनिया को भी आप ऊपर से मिला सकते हैं. प्याज और मसाले को आपको बच्चों के पसंद के हिसाब से ही मिलाने चाहिए. अचार का मसाला मिलाते हैं, तो आपका पराठा काफी ज्यादा चटपटा होगा. आटे की एक लोई लेकर इसको बेल लेनी है. ऊपर हल्का अचार का तेल भी आपको लगा लेना है और मसाले को भी लगाकर फैला देना है. दूसरी तरफ तक पतली परत की तरह मोड़ें और गोल आकार में इसको बेल लेना है. अब गैस पर तवा गर्म करके इसको डाल दें और फिर सुनहरा और हल्का कुरकुरा होने तक आपको सेंकना है. अब आपका अचारी लच्छा पराठा बनकर एकदम तैयार है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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