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Aloo Sooji Lollipop Recipe: वीकेंड की शाम बनेगी यादगार जब घर बनाएंगे टेस्टी आलू-सूजी लॉलीपॉप, मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा स्वाद

Aloo Sooji Lollipop Recipe: वीकेंड का दिन जिसमें घर के सभी लोग एक साथ होते हैं और फेमिली टाइम ब

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: May 31, 2026, 4:00 PM IST
(pic credit- AI)
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Aloo Sooji Lollipop Recipe: वीकेंड का दिन जिसमें घर के सभी लोग एक साथ होते हैं और फेमिली टाइम बिताते हैं. इस समय कुछ न कुछ टेस्टी सा खाने का मन करता ही है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को कुछ न कुछ टेस्टी सा खाने का मन करता ही है. अगर आप भी घर पर सभी के लिए कुछ हटके बनाना चाहते हैं, तो आप आलू-सूजी लॉलीपॉप को बना सकते हैं. इसको खाना सभी को खूब पसंद आएगा और साथ ही इसको घर पर बनाना भी बड़ा आसान है. अगर आपका बाहर का खाना का प्लेन है, तो आप बाहर जाने के बजाय घर पर ही ये चीज बना सकते हैं. इसको खाने के बाद आपका वीकेंड स्पेशल बन जाएगा. हर कोई आपके खाने की जमकर तारीफ करेगा अगर आपको भी ये बनाना नहीं आता है और इसकी रेसिपी को खोज रहे हैं, तो आइए आपको आसानी से बनने वाली रेसिपी के बारे में बताते हैं.

आलू-सूजी लॉलीपॉप बनाने की सामग्री

लॉलीपॉप को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है-जैसे सूजी, आलू, बारीक कटी सब्जियां, पानी, चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, तेल, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, प्याज, ब्रेड क्रम्ब्स ये चीजें आपके पास होनी चाहिए.

आलू-सूजी लॉलीपॉप बनाने की विधि

अगर आप आलू-सूजी लॉलीपॉप को घर पर बनाकर तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आलु को उबाल लेना है और एक बाउल में रख देना है और इसको मैश कर लेना है. इसमें सूजी, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक और हरा धनिया इन सभी चीजों को मिला लेना है अच्छे से. 10 से 15 मिनट तक के लिए आपको इसको ऐसी छोड़कर ढक देना है. छोटे-छोटे हिस्से अब आपको इसके लेने है और लॉलीपॉप के आकार का अब आपको इसको बना देना है.

थोड़ा ब्रेड क्रम्ब्स को भी उस मिश्रण में मिला सकते हैं. क्रिस्पी कोटिंग के लिए आपको एक प्लेट में ब्रेड क्रम्ब्स ले लेना है और फिर लॉलीपॉप को कॉर्नफ्लोर में लगाकर ब्रेड क्रम्ब्स में रोल कर देना है. ऐसा करने से कुरकुरी बन जाएगा. लॉलीपॉप को 10 मिनट के लिए फ्रिज में आपको रख देना है औऱ फिर एक कड़ाही आपको लेनी है इसमें तेल डालकर गर्म अच्छे से कर देना है और फिर लॉलीपॉप को डालकर सुनहरा होने तक आपको इसको तलना है. फिर टिश्यू पेपर पर सभी को निकाल देना है. अब आपके आलू-सूजी लॉलीपॉप बनकर आसानी से तैयार हैं. आप चाहे तो इसको एयर फ्राई में भी अच्छे से बना सकते हैं. इसको आप हरी धनिया-पुदीना चटनी के साथ चटकारे ले लेकर खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएंगे.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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