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गर्मियों में बच्चों के लिए बनाएं टेस्टी और हेल्दी 'मैंगो खीर', झटपट बनकर हो जाएगी तैयार

How To Make Mango Kheer Recipe: गर्मियों का मौसम आते ही कुछ न कुछ चीजें खाने का मन करता ही है. आज आपको बताते हैं, कैसे आप मैंगो खीर को घर पर बना सकते हैं. आइए जान लें रेसिपी.

Written by: Ritika
Published: June 8, 2026, 2:48 PM IST
गर्मियों में बच्चों के लिए बनाएं टेस्टी और हेल्दी 'मैंगो खीर', झटपट बनकर हो जाएगी तैयार

How To Make Mango Kheer Recipe: गर्मियों ठंडी-ठंडी चीजों का खाने का मन काफी ज्यादा करता ही है. समर सीजन आते ही बाजारों में आम की डिमांड तेजी से बढ़ने लग जाती है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है. पूरे दिनभर में 4-5 तो खा ही जाते हैं. अगर आप घर पर कुछ खास डिश को बनाकर खाना चाहते हैं, तो झटपट से मैंगो खीर को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही आपकी हेल्थ पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है. अगर बोरिंग खीर को खा-खाकर अगर परेशान हो गए हैं, तो आप घर पर एक बार जरूर बनाकर देख सकते हैं. झटपट बनने वाली डिश की तलाश में हैं, तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट माना जाता है. आइए आपको बताते हैं.

मैंगो खीर बनाने की सामग्री

अगर आप घर पर ही मैंगो खीर को झटपट से बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- पके हुए आम, फुल क्रीम दूध, बासमती चावल, चीनी, इलायची पाउडर, काजू, बादाम, पिस्ता, केसर ये चीजें आपके पास होनी चाहिए.

मैंगो खीर बनाने की विधि

अगर आफ मैंगो खीर को घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बासमती चावल को लेकर अच्छे से धोना है और फिर कुछ मिनट के लिए पानी में ही भिगोकर रखना है, जिससे आपकी खीर जल्दी बन जाए. अब आपको एक बर्तन लेना है और उसमें दूध को कम आंच में उबाल लेना है. भीगे हुए चावल को भी आपको इसमें डाल देना है. अब इसमें आपको चावल को अच्छे से पकने देना है. इसमें चीनी और इलायची पाउडर को भी अब आप ऊपर से डाल सकते हैं. खुशबू काफी अच्छी आने लगेगी. अब आपको आम को अच्छी से छील लेना है और गूदे को मिक्सर में पीसकर स्मूद प्यूरी तैयार कर लेना है. खीर पकने पर आपको गैस बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए आपको रख देना है. ठंडी खीर में आम की प्यूरी को आपको ऊपर से डाल देना है और फिर अच्छे से मिक्स करना है. कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता भी डाल दें. कुछ घंटे के लिए फ्रिज में रखें और फिर ठंडी-ठंडी खाएं. इसको बनाना बेहद ही आसान है और झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये काफी ज्यादा पसंद आएगा. अगर मेहमान घर पर आएं हैं और कुछ झटपट से बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये डिश बेस्ट होगी.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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