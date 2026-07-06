नाश्ते में बच्चों के लिए झटपट से तैयार करें टेस्टी सा बैंगन टेम्पुरा, बनाना है बड़ा ही आसान

Brinjal Eggplant Tempura Recipe: अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ टेस्टी सा बनाकर उनको खिलाना चाहते हैं, तो आप टेस्टी सा बैंगन टेम्पुरा को बना सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 6, 2026, 9:13 PM IST
(Pic credit-AI)
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Brinjal Eggplant Tempura Recipe: बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना ये किसी टास्क से कम नहीं होता है. समझ में ही नहीं आता है उनको क्या पसंद आएगा और ऐसा क्या बनाएं, जो सेहत और टेस्ट में भी काफी ज्यादा मजेदार हो. अगर आप भी अपने बच्चों के लिए कुछ टेस्टी सा बनाकर खाने की सोच रहे हैं, तो आप उनके लिए टेस्टी सा बैंगन टेम्पुरा बना सकते हैं. बैंगन बच्चों को पसंद नहीं आता है, लेकिन अगर आप इस टेस्टी चीज को घर पर बनाकर बच्चों को खिलाना चाहते हैं, तो आपको काफी ज्यादा मजा ही आ जाएगा. नाश्ते में कुछ एकदम हटके और स्वादिष्ट बनाना चाहती हैं, तो एक बार बैंगन टेम्पुरा जरूर ट्राई आप घर पर कर सकते हैं. एक बार खाने के बाद बच्चों को बार-बार काने का मन करेगा. ये इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि डेली खाने पर मजबूर हो जाओगे. अगर आप भी इसको बनाने के बारे में नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं, इसकी आसानी से बनने वाली रेसिपी.

बैंगन टेम्पुरा बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर आसानी से बैंगन टेम्पुरा को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जरूरी चीजों की जरूरत होती है जैसे- 1 बड़ा बैंगन (पतले गोल स्लाइस में कटा हुआ), 1 कप मैदा, बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर, चावल का आटा, छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, छोटा चम्मच नमक, एक चुटकी बेकिंग पाउडर, ठंडा पानी, तलने के लिए तेल आपको इन चीजों की जरूरत होती है और ये सभी चीजें आपको घर पर ही आसानी से मिल जाएंगी.

बैंगन टेम्पुरा बनाने की विधि

अगर आप बैंगन टेम्पुरा को घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बैंगन को अच्छी तरह धो देना है और फिर पतले-पतले गोल स्लाइस में इसको कट कर लेना है. 10 मिनट के लिए हल्के नमक वाले पानी में आपको इसको रख देना है. इन्हें साफ कपड़े से अब आपको सुखा लेना है. अब आपको एक बड़ा बाउल लेना है और फिर उसमें मैदा, कॉर्न फ्लोर, चावल का आटा, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और बेकिंग पाउडर को आपको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. इसमें धीरे-धीरे ठंडा पानी डालकर आपको स्मूद बैटर तैयार कर लेना है. अब आपको एक कढ़ाई में तेल डालकर उसको धीमी आंच पर गर्म कर लेना है. बहुत ज्यादा गर्म तेल में टेम्पुरा को आपको नहीं पकाना है वरना जल भी सकता है. बैंगन के हर स्लाइस को अच्छी तरह बैटर में आपको डुबो देना है और फिर बैटर लगे बैंगन को गर्म तेल में आपको डाल देना है. दोनों तरफ से सुनहरा व कुरकुरा होने तक आपको इसको अच्छे से पकाना है. टेम्पुरा को टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि तेल बाहर निकाल जाए. अब आपका टेम्पुरा बनकर तैयार है इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगा.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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