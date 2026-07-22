खीरा-बूंदी छोड़िए! घर पर बरसात के मौसम में बनाएं शकरकंद-पालक का टेस्टी रायता, खाने में आ जाएगा मजा

Shakarkand Palak Raita At Home: बरसात का मौसम आ गया है आज आपको बताते हैं आप घर पर शकरकंद-पालक का टेस्टी रायता कैसे बना सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/how-to-make-tasty-sweet-potato-and-spinach-raita-at-home-during-the-monsoon-season-8480745/ Copy

Shakarkand Palak Raita At Home: बरसात का मौसम आते ही हर किसी का मन खिल उठता है, लोगों को ये मौसम खूब पसंद आता है. इस दौरान लोग गरमा-गरम पकौड़े, पराठे और मसालेदार चीजों को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. बरसात का मौसम आते ही खाने की पसंद भी आप लोगों की बदलने लग जाती है. घर पर चावल के साथ लोगों को ऐसी चीजों को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, जो उनके खाने के टेस्ट को काफी हद तक बढ़ा देती है. अगर खाने के साथ कुछ हेल्दी, स्वादिष्ट और पेट को ठंडक देने वाली चीजों को खाना चाहते हैं, तो आपके लिए खीरा या बूंदी नहीं बल्कि शकरकंद-पालक का टेस्टी रायता बनाकर खा सकते हैं. इसको खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. आइए आज आपको बताते हैं कैसे आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके खाने के टेस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं.

शकरकंद-पालक रायता बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर आसानी से शकरकंद-पालक रायता को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- उबले हुए शकरकंद, 1 कप बारीक कटा हुआ पालक, 2 कप ताजा दही, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, सेंधा या साधारण नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 हरी मिर्च बारीक कटी, थोड़ा-सा हरा धनिया, तड़के के लिए आधा छोटा चम्मच जीरा, कुछ करी पत्ते इन चीजों को आपको लेना ही है.

शकरकंद-पालक रायता बनाने के लिए विधि

शकरकंद-पालक रायता को घर पर बनाने के लिए आपको सबसे पहले शकरकंद को अच्छे से धो लेना है और फिर ठंडा होने पर उसका छिलका उतारकर छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको कट करके रख लेना है, अब पालक को अच्छी तरह धोकर 1-2 मिनट के लिए गर्म पानी में उबालने के लिए रख देना है. और फिर तुरंत ठंडे पानी में इसको डालकर आपको अच्छे से धो भी देना है. इसके बाद बचे सारे पानी को निकाल लें और फिर पालक को बारीक कट कर लेना है. इसके बाद अब आपको एक बड़े बाउल में दही को लेना है और उसको अच्छे से फेंट लेना है. याद रहे किसी भी तरह की कोई गांठ नहीं बननी चाहिए. इसमें कटा हुआ शकरकंद और पालक भी आपको डाल देना है. भुना जीरा पाउडर, काला नमक, साधारण नमक और काली मिर्च को भी आपको ऊपर से डाल देनी है. अगर आप हल्का सा तीखापन चाहते हैं, तो आप इसमें बारीक कटी हरी मिर्च को भी डाल सकते हैं. घी में जीरा और करी पत्ते का हल्का तड़का लगा लें ताकि आपके रायता का स्वाद कई गुना तक बढ़ जाए.