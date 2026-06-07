गर्मियों में पेट को ठंडा रखने के लिए घर पर बनाएं 'थादल' ड्रिंक, स्वाद और सेहत दोनों के लिए है बेस्ट

How To Make Thadal Drink At Home: गर्मियों में हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है. आज आपको पेट को ठंडा रखने के लिए 'थादल' ड्रिंक' को बनाने की रेसिपी बताते हैं, जो आपके अंदर ताजगी को भर देगी.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/how-to-make-thadal-drink-at-home-to-keep-your-stomach-cool-during-summer-8439274/ Copy

How To Make Thadal Drink At Home: गर्मियों का मौसम आते ही हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है. शरीर में पानी की कमी, पेट में गर्मी, एसिडिटी, अपच और थकान जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. लोगों को समझ में ही नहीं आता है आखिर ऐसा क्या खाएं या पिएं, जो हमारी हेल्थ पर असर डालकर एकदम तरोताजा बना दें. अगर आप इस समर में खुद को कूल-कूल ठंडा और पेट से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको गर्मी से राहत पाने के लिए एक खास ड्रिंक ‘थादल’ के बारे में बताते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ पेट को ठंड़ा रखने का भी काम करती है. अगर आपको भी ये नहीं बनाना आता है, तो आइए आपको बताते हैं क्या है इसको बनाने का आसान सा तरीका. बच्चों से लेकर ये बड़ों तक को खूब पसंद आएगा. आइए जान लें.

आखिर क्या है ये थादल ड्रिंक?

अब लोग ये सोच में पड़ गए होंगे कि बहुत सारी ड्रिंक के बारे में सुना है, लेकिन ये थादल ड्रिंक आखिर है क्या? अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो आपको बता दें. पारंपरिक समर ड्रिंक है, जो सिंधी समुदाय के लोग पीना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. गर्मी कम करने और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए भी ये मददगार साबित होता है. लंबे समय तक आपको कूल रखने के लिए ये बेहद ही फायदेमंद होता है.

थादल ड्रिंक को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री

थादल ड्रिंक को अगर आप घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- नारियल पानी, सब्जा सीड्स, काली मिर्च, सौंफ, जीरा, बादाम, काजू, खसखस, हरी इलायची, चीनी, पानी ये आपके पास होना चाहिए.

थादल ड्रिंक को बनाने की आसान विधि

घर पर थादल ड्रिंक को बनाना बेहद ही आसान है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है और उसमें सौंफ, काली मिर्च, जीरा, बादाम, काजू, खसखस, इलायची, सब्जा सीड्स, नारियल पानी को भीगा दें और फिर इसको ढक दें. याद रहे आपको इसको रातभर पानी में भिगोकर रखना है. अब मिक्सर जार में सभी चीजों को डालकर अच्छे से बारीक आपको पीस लेना है औरफिर इसमें चीनी को भी मिला देना है और फिर से ब्लेंड कर लेना है. छलनी से आपको इसको 1 गिलास में छान लेना है. अब आपका थादल ड्रिंक बनकर तैयार है. किसी कांच की बोतल या एयरटाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं. ये पीने में काफी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है.