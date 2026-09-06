घर पर चाहिए बाजार जैसी गाढ़ी और मलाईदार लस्सी? फटाफट कर लें रेस‍िपी नोट

Thick And Creamy Lassi Recipe: घर पर अगर आप बाहर की जैसी गाढ़ी और मलाईदार लस्सी को पीना चाहते हैं, तो आप आसानी से घर पर ही बना सकते हैं. रेसिपी नोट करें.

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Thick And Creamy Lassi Recipe: गर्मियों में बरसात में या बाहर घूमते हुए लोग बाहर की ठंडी-ठंडी गाढ़ी और मलाईदार लस्सी को पीना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. कुछ लोग तो एक बार में 2-2 गिलास तक पी जाते हैं. गाढ़ी और मलाईदार लस्सी देखकर अक्सर मन करता है कि ऐसी ही लस्सी घर भी क्या बन जाते हैं और इसकी कई सारी रेसिपी भी हम खोज निकालते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बना नहीं पाते हैं और खराब हो जाता है. लोग सोचते ही रह जाते हैं आखिर बाहर जैसी लस्सी को घर पर कैसे बना सकते हैं? शरीर और मन दोनों को ताजगी महसूस करवाने के लिए भी ये काफी ज्यादा मददगार होता है. गाढ़ी और मलाईदार लस्सी देखकर अक्सर मन करता है कि ऐसी ही लस्सी बना कैसे सकते हैं? आज आपको बताते हैं कैसे आप इसको घर पर आसानी से बनाकर पी सकते हैं?

गाढ़ी और मलाईदार लस्सी घर पर कैसे बनाएं?

गाढ़ी और मलाईदार लस्सी सामग्री

अगर आप गाढ़ी और मलाईदार लस्सी को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है आइए आपको बताते हैं कौन-कौन सी चीजों की जरूरत होती है. गाढ़ा दही, चीनी, ठंडा पानी, इलायची पाउडर, मलाई, रबड़ी, कटे हुए मेवे. इन चीजों की आपको जरूरत होती है.

गाढ़ी और मलाईदार लस्सी बनाने की विधि

आप अगर घर पर ही गाढ़ी और मलाईदार लस्सी को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अच्छी तरह जमा हुआ गाढ़ा दही ले लेना है और फिर इसके बाद दही को एक बड़े बर्तन में निकालकर अच्छी तरह फेंट लेना है. मथनी या हैंड व्हिस्क का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको ठीक लगे. इसमें आपको अब चीनी को डाले और अच्छे से मिला दें. लस्सी एकदम गाढ़ी बने तो इसमें बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है वरना पतली हो जाएगी. दही में थोड़ा-थोड़ा करके ठंडा पानी मिलाते जाना है और फिर फेंटते जाना है, ज्यादा पानी आपकी लस्सी को खराब भी कर सकता है. इलायची पाउडर को आपको ऊपर से डाल देना है और फिर इसके बाद अच्छी तरह फेंटते रहना है और फिर कुछ मिनट के बाद फ्रिज में आपको इसको रख देना है. ठंडी होने के बाद इसका स्वाद और भी अच्छा आपको लग जाता है. अब आपको एक गिलास लेना है और फिर उसमें गाढ़ी लस्सी ऊपर से मलाई की लेयर गिलास में डालें और फिर कटे हुए मेवे भी डालें अब आपकी गाढ़ी और मलाईदार लस्सी बनकर तैयार है.