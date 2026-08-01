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वीकेंड को स्पेशल बनाने के लिए घर पर बनाएं 'रिकवच', बच्चों को भी आएंगे खूब पसंद

How To Make Traditional Bihari Rikwach At Home: अगर आप घर पर वीकेंड को स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप घर पर बनाएं 'रिकवच' को बना सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 1, 2026, 4:24 PM IST
वीकेंड को स्पेशल बनाने के लिए घर पर बनाएं 'रिकवच', बच्चों को भी आएंगे खूब पसंद

How To Make Traditional Bihari Rikwach At Home: वीकेंड का दिन ऐसा होता है, जिसमें परिवार के सभी लोग एकसाथ होकर समय को जीते हैं और बीताते हैं. वीकेंड का इंतजार सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि परिवार के साथ अच्छा समय बीताने के लिए भी लोग करते हैं. अगर आप वीकेंड पर घर पर कुछ स्पेशल सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप ‘रिकवच’ को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको घर पर बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. यह एक स्वादिष्ट, कुरकुरा और मसालेदार स्नैक है, जिसको लोग खाना पसंद करते हैं. एक बार घर पर बनाने के बाद इसका स्वाद चखकर आप बार-बार बनाओगे. इसकी खास बात यह है कि इसे घर में मौजूद सामान्य सामग्री के साथ में बनाकर तैयार कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं

रिकवच बनाने के लिए सामग्री

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अगर आप घर पर रिकवच को आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- 2 कप बेसन
1 कप बारीक कटी पालक या मेथी, 2 हरी मिर्च, छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, छोटा चम्मच जीरा, छोटा चम्मच हल्दी, छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, छोटा चम्मच धनिया पाउडर, छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक, छोटा चम्मच अजवाइन, बड़े चम्मच दही, जरूरत अनुसार पानी, तलने या हल्का फ्राई करने के लिए तेल. ये चीजें आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगी.

रिकवच बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही रिकवच को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बाउल लेना है और फिर उसमें पालक, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, अजवाइन और सभी मसाले को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. इसमें दही डालें और थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर इसका आपको गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है. बैटर न ज्यादा पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा हो वरना आपकी डिश अच्छे से नहीं बन पाएगा. अब आपको इसका रोल बनाकर छोटे-छोटे टिक्की के आकार को भी तैयार कर लेना है. इन्हें स्टीम करें या हल्का उबाल और इसको अच्छी तरह से आपको पका लेना है. ठंडा होने के बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में आपको इसको कट कर लेना है. अब कढ़ाही में थोड़ा तेल गर्म कर लेना है. सुनहरा व कुरकुरा होने तक फ्राई आपको कर लेना है. चाट मसाला और हरा धनिया ऊपर से आपको डाल देना है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये डिश खानी काफी ज्यादा पसंद आएगी. इसको आप चटपटी चटनी के साथ में खा सकते हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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