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घर पर एक बार जरूर बनाए यूपी की भकोसा डिश, खाते ही बदल जाएगा मुंह का जायका

How To Make UP bhakosa Dish: अगर आप घर पर कुछ हटके बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको एक बार जरूर यूपी की भकोसा डिश को बनाकर खाना चाहिए.

Written by: Ritika
Published: September 21, 2026, 5:36 PM IST
घर पर एक बार जरूर बनाए यूपी की भकोसा डिश, खाते ही बदल जाएगा मुंह का जायका

How To Make UP bhakosa Dish: घर पर बच्चों और बड़ों के लिए क्या स्पेशल बनाएं ये चीज समझ में नहीं आती है और क्या बनाएं क्या खाना अच्छा रहेगा ये भी पता नहीं रहता है. आज के समय में खान-पान काफी बदल गया है. अधिकतर लोग अनहेल्दी चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ते भी नजर आ रहे हैं. पिज्जा, बर्गर और मोमोज जैसे फास्ट फूड ने लोगों की जिंदगी को अपनी तरफ जैसे मानों खींच ही लिया है. अगर आप भी कुछ हटके बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के गांवों की फेमस डिश भकोसा को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको खाने के बाद आपको बार-बार बनाकर खाने का मन करेगा. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान है. इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा. आइए आपको बताते हैं.

यूपी की भकोसा डिश को कैसे बनाएं?

अगर आप भी घर पर आसानी से यूपी की भकोसा डिश को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको बता दें इसको आप बड़े ही आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. इसको बनाने के लिए आपको काफी सारी चीजों की जरूरत भी नहीं होती है, इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेना है और फिर इसके बाद छोटी-छोटी पूरियां या रोटियां जैसी लोइयां को भी बना लेना है आपको अपने हिसाब से. चने की दाल को रातभर भिगोकर आपको पहले से ही रख लेना है और फिर इसको पीसने के लिए रख देना है. इसमें अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, हींग और मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी इसमें जबरदस्त स्वाद देने के लिए मिल सकता है. पिसी हुई मसालेदार दाल को अब आपको आटे की पूरियों के अंदर भरकर आधे चांद के आकार में मोड़ने के लिए रख देना है, पानी की भाप यानी स्टीम में पकाया इसको अच्छी तरह से पकाया जाता है. इसको खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है राई, करी पत्ता और हरी मिर्च से तड़का अब आप इसमें लगा सकते हैं. इसको खाने के बाद काफी ज्यादा मजा आ जाता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये काफी ज्यादा पसंद आता है. अगर आपका कुछ खाने का मन हो तो आप इसको कभी भी झटपट से बनाकर खा सकते हैं. इसको एक बार खाने के बाद लोग आपकी जमकर तारीफ भी करेंगे.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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