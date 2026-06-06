शाम में कुछ चटर-पटर खाने का है मन तो घर पर बनाएं वायरल 'चटपटा चिप्स चाट', 5 मिनट में हो जाएगा तैयार

Viral Chatpata Chips Chaat Recipe: अगर आप वीकेंड शाम को स्पेशल और कुछ हटके बनाना चाहते हैं, तो घर पर वायरल 'चटपटा चिप्स चाट' को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही इसको बनाना भी आसान है.

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Viral Chatpata Chips Chaat Recipe: वीकेंड की शाम में हर कोई अपनी फैमली के साथ टाइम स्पेंड करता है और बाहर कुछ न कुछ टेस्टी और स्पेशल खाने की तलाश में निकाल जाता है. अगर आप भी घर पर कुछ टेस्टी सा बनाकर खाने की सोच रहे हैं तो आप वायरल ‘चटपटा चिप्स चाट’ को आसानी से बना सकते हैं. इसको खाना बड़ा ही आसान होता है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है. अगर आप कुछ हल्की भूख के लिए चटपटा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये डिश एकदम बेस्ट है. इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं लगता है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती है. इसको खाने के बाद बच्चों से लेकर बड़ों तक को मजा आ जाएगा. अगर आप भी घर पर इसको आसानी से बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप वायरल रेसिपी को बना सकते हैं. आइए आपको मजेदार सी रेसिपी बताते हैं.

वायरल ‘चटपटा चिप्स चाट’ बनाने की चीजें

अगर आप वायरल ‘चटपटा चिप्स चाट’ को घर पर आसानी से बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए सबसे पहले प्याज, धनिया, हरी मिर्च, चाट मसाला, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, काला नमक, पिसी हुई चीनी, कश्मीरी लाल मिर्च, नींबू का रस ये चीजें आपके पास होने चाहिए और घर पर आसानी से मिल जाएगी.

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वायरल ‘चटपटा चिप्स चाट’ बनाने की विधि

अगर आप वायरल ‘चटपटा चिप्स चाट’ को घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बाउल लेना है और उसमें प्याज को बारीक कट करके डालना है और धनिया, हरी मिर्च, चाट मसाला, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, काला नमक, पिसी हुई चीनी, कश्मीरी लाल मिर्च और चिप्स को आपको अच्छे से मिला देना है और ऐसे आपको मिक्स करना है, जिससे चिप्स अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगा और इसके ऊपर से आपको नींबू का रस भी मिला देना है. इसको खाने के बाद आपको कुछ और खाने का मन ही नहीं करेगा और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाएगा. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खूब पसंद आएगा. अगर आप कम चीजों के साथ में कुछ बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट रहेगा. वीकेंड शाम को अगर आप मजेदार बनाना चाहते हैं, तो आप इसको बना सकते हैं. खाने में ये काफी ज्यादा टेस्टी होता है और बालकनी में बैठकर इसको आप चाय या हरी चटनी के साथ में भी इसको खा सकते हैं. एक बार आपको जरूर बनाकर खाना चाहिए.