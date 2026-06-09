रोजाना नाश्ते में चाय-पराठा छोड़िए! वजन कम करने के लिए घर पर बनाकर खाएं ये वायरल 'सोया सलाद', पेट रहेगा भरा-भरा

Soyabean Salad Recipe: अगर आप हमेशा नाश्ते में चाय-पराठा खाते हैं, तो इसको छोड़कर आप सोया सलाद को बनाकर खा सकते हैं, जो खाने में तो टेस्टी होता ही है बल्कि आपके वजन को कम करने के लिए भी ये फायदेमंद होता है.

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(pic credit- AI)

Soyabean Salad Recipe: आजकल काफी सारे लोग अपने बढ़ते वजन से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. कुछ लोग तो अपने दिन की शुरूआत नाश्ते में चाय-पराठा खाने से करते हैं, लेकिन ये ठीक चीज नहीं है. अगर आप अपने वजन को काफी हद तक कम करना चाहते हैं, तो आपको अपने डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए, जो हेल्दी होने के साथ-साथ पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखें. लेकिन कुछ लोगों के मन में अब ये सवाल आ रहा है आखिर ऐसी कौन सी चीज हैं, जिसको आप खा सकते हैं अधिकतर लोग सलाद को खाना पसंद करते हैं, लेकिन रोजाना एक ही तरह का सलाद खाना भी अच्छा नहीं लगता है इसलिए सोशल मीडिया पर सोया सलाद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको खाने के बाद लोग अपने वजन को कम कर रहे हैं. हाई प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ये सलाद आपके लिए बेस्ट माना जाता है. वजन घटाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, तो आप इसको एकबार खाकर देखिए. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है. आइए आपको इसको बनाने का तरीका बताते हैं.

सोया सलाद बनाने के लिए सामग्री

अगर आप सोया सलाद को बनाना चाहत हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे- सोया चंक्स, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, खीरा कटा हुआ, हरी मिर्च, नींबू का रस, काला नमक, भुना, हरा धनिया, जीरा पाउडर, नमक इन सभी चीजों को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं.

सोया सलाद बनाने की विधि

अगर आप सोया सलाद को घर पर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सोया चंक्स को भिगोकर रख देना है और फिर 15-20 मिनट के साथ इसको अच्छे से निचाड़ कर इसका सारा पानी निकाल लेना है. सोया चंक्स को हल्का उबालने के लिए रख देना है. इसके बाद आपको एक बड़ा सा बाउल लेना है और उसमें सोया चंक्स, प्याज, टमाटर, खीरा, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, नींबू का रस और हरा धनिया इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लेना है. इसमें आपको सोया चंक्स को सभी चीजों के साथ में मिला देना है अब आपका सोया सलाद आसानी से बनकर तैयार है. इसको आप कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है.

सोया सलाद को रोजाना खाने के फायदे

अगर आप रोजाना सोया सलाद को बनाकर खाते हैं, तो आपको गजब के फायदे हो सकते हैं. पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है, पाचन को बेहतर, हेल्दी स्नैक के लिए बेस्ट, हाई प्रोटीन से भरपूर, वेट लॉस के लिए इसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)