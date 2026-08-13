सूर्य नमस्कार कैसे करें? जानिए सही तरीका और इसके जबरदस्त फायदे

How to Do Surya Namaskar: डेली सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करने से हमारी बॉडी को कई तरह के फायदे मिलते हैं. सूर्य नमस्कार करते समय आप 12 अलग-अलग आसन एक साथ करते हैं. इसे करने के बाद आपको अलग से घंटों जिम में पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ती.

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आज के समय में फिट रहने के लिए लोग न जाने क्या-क्या करते हैं. डेली जिम जाना, महंगे प्रोटीन प्रोडक्ट खरीदना, एक्सरसाइज के लिए ट्रेनर रखना और घंटों मशीनों पर पसीना बहाना आम हो गया है, लेकिन आप घर पर ही सूर्य नमस्कार करके अपनी बॉडी को फिट और एक्टिव रख सकते हैं. इससे बॉडी फिट रहती है और आपको मानसिक शांति भी मिलती है. सूर्य नमस्कार करते समय 12 अलग-अलग शक्तिशाली योग आसनों को एक साथ में किया जाता है. अगर आप रोजाना सही तरीके से सूर्य नमस्कार के 10 राउंड करते हैं, तो यह सिर से लेकर पैर तक बॉडी के कई हिस्सों की अच्छी एक्सरसाइज करने में मदद करता है. यही वजह है कि सूर्य नमस्कार को एक बेहतरीन फुल-बॉडी वर्कआउट भी माना जाता है.

सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं?

सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं और हर मुद्रा के साथ सांस लेने व छोड़ने का खास ध्यान रखा जाता है. इसे आमतौर पर सुबह खाली पेट करना बेहतर माना जाता है.

सूर्य नमस्कार के 12 चरण

1. प्रणाम आसन: सीधे खड़े होकर दोनों हथेलियों को छाती के सामने जोड़ें और सामान्य रूप से सांस लें.

2. हस्तोत्तानासन: सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और शरीर को हल्का पीछे की ओर ले जाएं.

3. पादहस्तासन: सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें और हाथों को पैरों के पास जमीन पर रखने की कोशिश करें.

4. अश्व संचालनासन: सांस लेते हुए एक पैर को पीछे ले जाएं. सामने वाले पैर को घुटने से मोड़कर रखें और गर्दन को ऊपर उठाएं.

5. पर्वतासन: दूसरे पैर को भी पीछे ले जाकर शरीर को उल्टे V के आकार में लाएं. इस दौरान सांस बाहर छोड़ें.

6. अष्टांग नमस्कार: घुटने, छाती और ठुड्डी को जमीन से लगाएं. शरीर के बाकी हिस्से को ऊपर रखें.

7. भुजंगासन: सांस लेते हुए छाती को आगे और ऊपर उठाएं. कंधों को ढीला रखते हुए गर्दन को ज्यादा पीछे न खींचें.

8. पर्वतासन: सांस छोड़ते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएं और शरीर को फिर से उल्टे V के आकार में लाएं.

9. अश्व संचालनासन: सांस लेते हुए एक पैर को दोनों हाथों के बीच आगे लाएं और दूसरे पैर को पीछे सीधा रखें.

10. पादहस्तासन: दूसरे पैर को आगे लाकर दोनों पैरों को साथ रखें और आगे की ओर झुकें.

11. हस्तोत्तानासन: सांस लेते हुए धीरे-धीरे ऊपर उठें. दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर शरीर को हल्का पीछे की ओर झुकाएं.

12. प्रणाम आसन: सांस छोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हथेलियों को छाती के सामने जोड़ लें.

सूर्य नमस्कार करने से बॉडी कैसे फिट रहती है

सूर्य नमस्कार में शरीर की कई मांसपेशियां एक साथ एक्टिव होती हैं. इसे डेली करने से बॉडी स्ट्रांग होती है और लचीलापन बनाए रखने में मदद मिलती है.

कैलोरी बर्न करने में मदद

सूर्य नमस्कार को लगातार और थोड़ी तेज गति से करने पर बॉडी की गतिविधि बढ़ती है और कैलोरी खर्च होती है. जिससे वजन कंट्रोल होता है.

मसल्स मजबूत होती हैं

इसमें हाथ, कंधे, पेट, पीठ और पैरों की मसल्स पर काम होता है. डेली अभ्यास से बॉडी को मजबूत और एक्टिव रखने में मदद मिलती है.

लचीलापन बढ़ता है

सूर्य नमस्कार की अलग-अलग मुद्राओं में बॉडी को खिंचाव मिलता है. इससे बॉडी की जकड़न कम करने और लचीलापन बनाए रखने में मदद मिलती है.

डाइजेशन के लिए अच्छा

सूर्य नमस्कार के दौरान पेट और शरीर के मध्य हिस्से पर भी काम होता है. डेली अभ्यास डाइजेशन सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है.

सूर्य नमस्कार से मन को शांति कैसे मिलती है

सूर्य नमस्कार में बॉडी की गतिविधियों के साथ सांसों का बैलेंस बनाया जाता है. इससे ध्यान एक जगह केंद्रित करने में मदद मिलती है और मन का भटकाव कम होता है.

सांस और गति का बैलेंस

हर मुद्रा के दौरान सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है. इससे अभ्यास के दौरान मन केंद्रित रहता है. जिससे मन को शांति मिलती है.

तनाव कम करने में मदद

योग से हमारी बॉडी और मन को रिलैक्स मिलता है. डेली अभ्यास तनाव और बेचैनी को कम करने वाली डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है.

कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद

सूर्य नमस्कार करते समय बॉडी की मुद्रा, सांस और गति पर ध्यान देना पड़ता है. इससे माइंड कंसंट्रेशन बनाए रखता है.

सूर्य नमस्कार को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने से पहले अपनी बॉडी की कैपेसिटी का ध्यान रखना जरूरी है. शुरुआत में कम राउंड करें और सभी मुद्राओं को सही तरीके से करने पर ध्यान दें. किसी तरह की चोट या हेल्थ इश्यू परेशानी होने पर विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही इसका अभ्यास करें.