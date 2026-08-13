सूर्य नमस्कार कैसे करें? जानिए सही तरीका और इसके जबरदस्त फायदे

आज के समय में फिट रहने के लिए लोग न जाने क्या-क्या करते हैं. डेली जिम जाना, महंगे प्रोटीन प्रोडक्ट खरीदना, एक्सरसाइज के लिए ट्रेनर रखना और घंटों मशीनों पर पसीना बहाना आम हो गया है, लेकिन आप घर पर ही सूर्य नमस्कार करके अपनी बॉडी को फिट और एक्टिव रख सकते हैं. इससे बॉडी फिट रहती है और आपको मानसिक शांति भी मिलती है. सूर्य नमस्कार करते समय 12 अलग-अलग शक्तिशाली योग आसनों को एक साथ में किया जाता है. अगर आप रोजाना सही तरीके से सूर्य नमस्कार के 10 राउंड करते हैं, तो यह सिर से लेकर पैर तक बॉडी के कई हिस्सों की अच्छी एक्सरसाइज करने में मदद करता है. यही वजह है कि सूर्य नमस्कार को एक बेहतरीन फुल-बॉडी वर्कआउट भी माना जाता है.
सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं और हर मुद्रा के साथ सांस लेने व छोड़ने का खास ध्यान रखा जाता है. इसे आमतौर पर सुबह खाली पेट करना बेहतर माना जाता है.
सूर्य नमस्कार के 12 चरण
सूर्य नमस्कार में शरीर की कई मांसपेशियां एक साथ एक्टिव होती हैं. इसे डेली करने से बॉडी स्ट्रांग होती है और लचीलापन बनाए रखने में मदद मिलती है.
कैलोरी बर्न करने में मदद
सूर्य नमस्कार को लगातार और थोड़ी तेज गति से करने पर बॉडी की गतिविधि बढ़ती है और कैलोरी खर्च होती है. जिससे वजन कंट्रोल होता है.
मसल्स मजबूत होती हैं
इसमें हाथ, कंधे, पेट, पीठ और पैरों की मसल्स पर काम होता है. डेली अभ्यास से बॉडी को मजबूत और एक्टिव रखने में मदद मिलती है.
लचीलापन बढ़ता है
सूर्य नमस्कार की अलग-अलग मुद्राओं में बॉडी को खिंचाव मिलता है. इससे बॉडी की जकड़न कम करने और लचीलापन बनाए रखने में मदद मिलती है.
डाइजेशन के लिए अच्छा
सूर्य नमस्कार के दौरान पेट और शरीर के मध्य हिस्से पर भी काम होता है. डेली अभ्यास डाइजेशन सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है.
सूर्य नमस्कार में बॉडी की गतिविधियों के साथ सांसों का बैलेंस बनाया जाता है. इससे ध्यान एक जगह केंद्रित करने में मदद मिलती है और मन का भटकाव कम होता है.
सांस और गति का बैलेंस
हर मुद्रा के दौरान सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है. इससे अभ्यास के दौरान मन केंद्रित रहता है. जिससे मन को शांति मिलती है.
तनाव कम करने में मदद
योग से हमारी बॉडी और मन को रिलैक्स मिलता है. डेली अभ्यास तनाव और बेचैनी को कम करने वाली डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है.
कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद
सूर्य नमस्कार करते समय बॉडी की मुद्रा, सांस और गति पर ध्यान देना पड़ता है. इससे माइंड कंसंट्रेशन बनाए रखता है.
सूर्य नमस्कार को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने से पहले अपनी बॉडी की कैपेसिटी का ध्यान रखना जरूरी है. शुरुआत में कम राउंड करें और सभी मुद्राओं को सही तरीके से करने पर ध्यान दें. किसी तरह की चोट या हेल्थ इश्यू परेशानी होने पर विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही इसका अभ्यास करें.