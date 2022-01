How To Prevent Ageing: एजिंग यानी कि बुढापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. इसे रोका नहीं जा सकता है. लेकिन कुछ बातों का ध्‍यान रखकर हम इसकी निशानियों को अपनी त्‍वचा पर दिखने से बच सकते हैं और आपकी त्‍वचा जवां दिख सकती है. डायटीशियन और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हम अपनी डायट, नींद और स्‍कीन केयर अच्‍छी रखें तो उम्र का असर त्‍वचा पर ज्‍यादा नहीं होता. यहां हम आपको ऐसी ही पांच बातें बता रहे हैं, जिनका रोजाना ध्‍यान रखकर अपनी त्‍वचा को जवां और खूबसूरत बनाए रख सकते हैं.Also Read - Rice Water And Aloevera: चेहरे पर यूं लगाएं एलोवेरा और चावल का पानी, पाएं फ्लॉलेस स्किन

1. सूर्य की तीखी किरणों से बचाव: सूर्य से हमें विमामिन डी मिलता है. लेकिन सूरज की किरणों से त्‍वचा जल्‍दी बूढी दिखने लगती है. इसकी वजह से डार्क स्‍पॉट, पिग्‍मेंटेशन और झुर्रियां हो सकती हैं. इसलिये SPF 30 वाला संस्‍क्रीम का इस्‍तेमाल करें. यहां तक कि जब आप घर में हों या बादल घिरे हों, तो भी संस्‍क्रीम लगाने से एजिंग की निशानियां कम दिखती हैं. संस्‍क्रीम लगाने के अलावा पूरी बाजू के कपडे पहनें, सनग्‍लास लगाएं और हैट का इस्‍तेमाल करें. ये आपकी त्‍वचा को सूर्य की किरणों से होने वाले नुकसान से बचाएंगे. Also Read - Anti Ageing Food: अपनी स्किन को जवां रखने के लिए अपनाएं एंटी एजिंग फूड, अपनी डाइट में जरुर करें शामिल

2. भरपूर नींद : जब आप सोते हैं, उस दौरान आपकी त्‍वचा खुद को रिपेयर करती है. नींद के दौरान स्‍क‍िन में ब्‍लड फ्लो बढ जाता है, जिसके कारण झुर्रियां और एज स्‍पॉट नहीं दिखते. इसलिये आपको सलाह दी जाती है कि कम से कम सात से 9 घंटे की नींद जरूर लें. जो लोग अच्‍छी नींद नहीं ले पाते, उनकी त्‍वचा अच्‍छी नहीं होती और ऐसे लोगों की त्‍वचा पर उम्र का असर जल्‍दी दिखने लगता है. Also Read - Model takes bath with animals blood to stay young

3. खानपान हो हेल्‍दी: यंग स्‍क‍िन के लिये हेल्‍दी खाना खाएं. हरी सब्‍ज‍ियां, बेल पीपर, ब्रॉकली, गाजर, आदि. साथ में अनार, ब्‍लूबेरी, अवाकाडो जैसे फल भी शामिल करें. दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी पियें और खाने में साधारण तेल की जगह ऑलिव ऑयल को शामिल करें.

4. मोस्‍चराइजर : जैसे-जैसे हमारी उम्र बढती है, त्‍वचा ड्राई हो जाती है. ड्राइनेस की वजह से त्‍वचा जल्‍दी बूढी द‍िखने लगती है. इसलिये अपनी त्‍वचा को हमेशा मॉस्‍चराइज रखना जरूरी है. मॉस्‍चराइजर आपकी त्‍वचा में पानी को बांध कर रखता है और फाइन लाइन्‍स व झुर्रियों को दिखने नहीं देता. अपनी त्‍वचा पर विटामिन सी वाला मॉस्‍चराइजर लगाएं.

5. समझदारी से चुने स्‍क‍िन केयर प्रोडक्‍ट: एंटीएजिंग के नाम पर कोई भी क्रीम ना लगाएं. उसके इंग्रीडिएंट जरूर देख लें. क्रीम में एलोवेरा जेल और लेवेंडर ऑयल हो तो आपकी त्‍वचा के लिये बहुत अच्‍छा होगा. त्‍वचा में ऑक्‍सीजन मोलेक्‍यूल्‍स बढते हैं, जिससे उम्र की निशानियां गायब हो जाती हैं. स्‍क‍िन टाइट होती है.

हालांकि यह संभव नहीं कि उम्र को मोड दिया जाए, लेकिन अपनी त्‍वचा पर इसके असर को जरूर कम किया जा सकता है.