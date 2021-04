How to Protect your baby from heat stroke: अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मी भी धीरे-धीरे बढ़ रही है. इस गर्मी को मौसम मैं हम सभी को विशेष धयान रखने की जरूरत है. इस मौसम में बच्चों का विशेष कर नवजात बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है. यह परेंट्स की जिम्मेदारी होती है की गर्मी में बच्चों हीट से बचाए और उनका विशेष ध्यान रखें. उन्हें तपिश भरे मौसम में भी कंफर्टेबल महसूस करवाने की जिम्मेदारी परेंट्स की होती है. Also Read - Baby Care Tips: जानें कैसे Wipes बच्चे की स्किन के लिए होते हैं सबसे बेहतर, कौन से खरीदें...

हम आपकों कुछ टिप्स दे रहे है जिससे आप बच्चों को गर्मी और हीट स्ट्रोक से बचा सकतें है-

बच्चों के लिए चुनें सही कपड़े- हमेशा आपकों बच्चों के लिए सही कपड़े ही चुनने चाहिए. कपड़े बच्चों की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए की बच्चों के कपड़े ढीले-ढाले हो और उनका फैब्रिक कॉटन का हो. कॉटन के कपड़े गर्मी में आने वाले पसीने क अच्छी तरह से अवशोषित करते है. बच्चों को गर्मी में लाइट कलर के कपड़े ही पहनाने चाहिए. साथ ही बच्चों को लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट पहनना चाहिए ताकि उसे धूप से बचाया जा सकें और आगे सनबर्न जैसी समस्या बच्चों को ना हो.

बच्चों को ठंडी जगह पर रखें- हमें गर्मियों में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए की बच्चों को हमेशा ठंडी जगह पर रखे. हमें बच्चों को गर्म कमरे या पार्क की गई कार जैसी जगहों से बचाना चाहिए वरना उन्हें हिट स्ट्रोक जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए की हमें अपने बच्चों को समर-फ्रेंडली को बेबी कैरियर प्रोडक्टस का प्रयोग करना चाहिए ताकि गर्मी उन्हें परेशान ना कर सकें. अगर आप अपने बेबी के लिए कैरियर का इस्तेमाल करती है तो वह डेनिम जैसे भारी कपड़े के बजाय नायलॉन जैसे हल्के कपड़ों का बना हो ताकि बच्चों को उसमें लेटकर गर्मी ना लगें.

बच्चों को रखें हाइड्रेट- आप इस बात का विशेष ध्यान रखें की बच्चे गर्मी में हाइड्रेटेड महसूस करें. बच्चों को गर्मियों के समय ऐसी चीज़े देनी चाहिए जिससे उनके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाए और वह हर समय हाइड्रेट फिल करते रहें.

बच्चों को सनस्क्रीन जरूर लगाएं- गर्मियों में अपने बच्चों को बाहर ले जाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें उनकी स्कीन पर आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं. बच्चों की स्कीन पतली और नाजुक होती है और धूप से उसे बहुत नुकसान पहुंचती है. हालाकिं इस बात का ध्यान रखे कि 6 महीने से छोटे बच्चों को सनस्क्रीन ना लगाए. इसकी जगह आप बच्चे को हल्के कपड़े से ढंके, ताकि सूरज की रोशनी उसे नुकसान ना पहुंचा पाए.