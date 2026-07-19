बोरिंग आम-गाजर को छोड़िए! सिंपल दाल को सुपर टेस्टी बनाने के लिए बेस्ट है मशरूम-मिर्ची अचार, बदल जाएगा जायका

Mushroom Chili Pickle Recipe: अगर आप आम-गाजर के अचार को खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो आइए आपको बताते हैं, कैसे आप घर पर मशरूम-मिर्ची अचार को फटाफट से बना सकते हैं.

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Mushroom Chili Pickle Recipe: अगर आप भी रोजाना एक ही तरह का अचार खा-खाकर काफी ज्यादा बोर हो गए हैं और कुछ यूनिक और टेस्टी सा अचार दाल-चावल के साथ में बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप मशरूम-मिर्ची का अचार बनाकर खा सकते हैं, ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और इसको बनाने में भी आपको ज्यादा समय नहीं लगता है. यह अचार स्वाद में तीखा, मसालेदार और हल्की खटास के साथ में तैयार किया जाता है. इसको अगर आप घर पर बनाकर खाते हैं, तो साधारण दाल-चावल का स्वाद भी काफी ज्यादा टेस्टी हो जाता है. इसे घर पर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और यह कम समय में तैयार भी हो जाता है. अगर आपको भी इसको बनाने की रेसिपी नहीं पता है, तो आइए आपको इस खबर में बताते हैं.

मशरूम-मिर्ची अचार बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर मशरूम-मिर्ची अचार को झटपट से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है. 250 ग्राम ताजे मशरूम, 8-10 हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 बड़ा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हींग, 2 बड़े चम्मच नमक

2-3 बड़े चम्मच नींबू का रस या सिरका ये सभी चीजें आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगी.

मशरूम-मिर्ची अचार बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही मशरूम-मिर्ची अचार को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मशरूम को अच्छी तरह धो लेना है और फिर इसको अच्छे से सुखाने के लिए रख देना है फिर इसके बाद इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में कट भी आपको कर लेना है. हरी मिर्च को लंबाई में चीरा आपको लगा लेना है और फिर अब आपको एक पैन लेना है और उसमें सरसों के तेल को डाल देना है. फिर थोड़ा ठंडा होने के लिए भी रख देना है. इसमें राई, मेथी और सौंफ डालकर हल्का भून लें और इसी में अब आपको हल्दी, हींग और लाल मिर्च पाउडर को भी डाल देना है. कटे हुए मशरूम और हरी मिर्च डालकर 3-4 मिनट तक हल्का सा इसको पकाने के लिए ऐसी रख देना है. नमक डालकर गैस को बंद कर देना है. ठंडा होने पर इसमें नींबू का रस या सिरका को भी आप मिला सकते हैं. अब आपको अचार एकदम बनकर तैयार है, इसको आप सूखे और साफ कांच के जार में भरकर रख दें. 1-2 दिन तक धूप में में आपको रख देना है. इसको दाल-चावल और भी कई सारी चीजों के साथ में स्वाद को बढ़ाने के लिए खा सकते हैं.