How to Stop Beard Dandruff : मौसम बदलने के साथ बहुत से लोगों को डैंड्रफ की समस्या का सामना करना पड़ता है. डैंड्रफ की वजह से बालों की जड़ें कमजोर होने लगती है. डैंड्रफ (Dandruff door karne ke upay) की यह समस्या केवल बालों में ही नहीं बल्कि आईब्रोज, दाढ़ी, और आइलिड्स में भी हो सकती है. इससे बालों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है. वहीं, अगर दाढ़ी में डैंड्रफ की बात की जाए तो इससे कई तरह की समस्याओं जैसे खुजली, पिंपल्स का भी सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ उपाय लेकर आए हैं. आइए जानते हैं-

ट्रिमिंग जरूर करें- दाढ़ी में डैंड्रफ की एक मुख्य वजह साफ-सफाई ना रखना होता है. कई लोग रफ एंड टफ लुक पाने के लिए दाढ़ी का ख्याल नहीं रखते, जिससे डैंड्रफ की समस्या होने लगती है. ऐसे में जरूरी कि आप दाढ़ी की ट्रिमिंग करें. ट्रिमिंग करने से बालों के बीच में डैंड्रफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया ठहर नहीं पाते.

डाढ़ी को करें मॉइस्चराइज- डाढ़ी को मॉइस्चराइज ना करने की वजह से भी डैंड्रफ की समस्या का सामना करना पड़ता है. क्योंकि स्किन काफी ड्राई हो जाती है. ऐसे में इससे बचने के लिए दाढ़ी को मॉइस्चराइज करें.

हर्बल सोप का करें इस्तेमाल- नहाने के लिए आमतौर पर जिस साबुन का इस्तेमाल किया जाता है वह काफी ड्राई होते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप स्किन के लिए हर्बल सोप का इस्तेमाल करें. यह स्किन को ड्राई नहीं करता है.

प्राकृतिक डैंड्रफ शैंपू- आप चाहें तो घर पर ही एक प्राकृतिक डैंड्रफ शैंपू बना सकते हैं. सबसे पहले 3 चम्‍मच शिकाकाई लें और उसमें एक टीस्‍पून आमला पाउडर, नीम पाउडर, मेंहदी और दही मिला कर पेस्‍ट बना लें. इस पेस्‍ट को अपने सिर, दाढ़ी और आईब्रो पर लगा लें और सूखने पर धो लें.