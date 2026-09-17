महीनों तक हरी मिर्च रहेगी फ्रेश, बस स्टोर करते समय इन आसान बातों का रखें ध्यान

हर किसी के किचन में हरी मिर्च तो आपको जरूर ही मिल जाएगी. दाल में तड़का लगाना हो या फिर खाने का स्वाद बढ़ाना हो, बिना हरी मिर्च के खाने में मजा नहीं आता. लेकिन इसे स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में ये सूख जाती है और फ्रिज में स्टोर करने से बहुत जल्दी सड़ जाती है. इसको सही से स्टोर करना बहुत ही जरूरी है, ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके. इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना चाहिए, ताकि आप भी हरी मिर्च को सही तरीके से स्टोर करने का तरीका जान जाएं. फ्रिज में ये इसलिए सड़ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा नमी की वजह से इसके अंदर फंगस पैदा हो जाते हैं और ये खराब हो जाती है. आज हम आपको इसको स्टोर करने का ऐसा तरीका बताएंगे, जिससे आप एक महीने तक हरी मिर्च को फ्रेश रख सकते हैं.
सबसे पहले इसे स्टोर करने के लिए उसकी सफाई करना बहुत ही जरूरी है. इसके लिए हरी मिर्च में से साफ-सुथरी हरी मिर्च को अलग कर लें और जो थोड़ी-बहुत खराब या पीली सी लग रही है, उसे अलग रख लें. क्योंकि अगर आप खराब हरी मिर्च को भी सही वाली में रख देंगे, तो इससे उनमें भी फंगस लग जाएंगे और वो भी जल्दी खराब हो जाएंगी.
इसके बाद हरी मिर्च के ऊपर जो डंडी (डंठल) लगी है, उसे अलग कर दें. क्योंकि डंठल में नमी की वजह से हरी मिर्च जल्दी खराब होती है. इसके बाद सभी फ्रेश हरी मिर्च को साफ पानी में धो लें और फिर इन्हें पंखे या कपड़े की मदद से सूखा लें. इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हरी मिर्च जल्दी सड़ सकती है. क्योंकि नमी की वजह से फंगस पैदा हो जाते हैं और वो सड़ने लगती है.
फ्रिज में कभी भी हरी मिर्च को पॉलिथीन में स्टोर नहीं करना चाहिए या फिर सीधे भी नहीं रखना चाहिए. इसके लिए किसी एयरटाइट डिब्बे का यूज़ करना चाहिए. उसके नीचे टिश्यू पेपर या बटर पेपर बिछाएं. फिर सूखी हुई मिर्चों को रख दें और उसके ऊपर एक और पेपर लगा दें. इसके बाद डिब्बे को बंद करके रख दें. अगर आप इस तरह से हरी मिर्च को स्टोर करेंगे, तो हरी मिर्च महीने भर तक ताजा और फ्रेश रह सकती है. इससे न तो उसमें फंगस लगेंगे और न ही वो सूखी पड़ेगी और इसका स्वाद भी फ्रेश हरी मिर्च की तरह ही होगा.