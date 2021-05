How to teach Children about importance of wearing mask: कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है. दूसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे है. मास्क पहनना कोरोना से बचाव का बहुत कारगर उपाय है. लेकिन, कई लोग है जो ठीक से मास्क नहीं पहनते है. ऐसे में बच्चों को मास्क पहनने की अहमियत बताना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है. मास्क पहनने से संक्रमण की चपेट में आने का खतरा कम हो जाता है. बाहर निकलने से पहले इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है कि हम हमेशा मास्क पहन कर ही बाहर निकले. थोड़ी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है. अगर आपके बच्चे मास्क (Mask For Kids) पहने से मना करे तो उन्हें मास्क की महत्ता को समझाएं. Also Read - Corona Pandemic में पेरेंट्स को गंवाने वाले बच्‍चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी यह राज्‍य सरकार, छात्रवृत्‍त‍ि भी देगी

मास्क पहनना बच्चों के लिए क्यों है जरूरी?

सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (Centers for Disease Control and Prevention) के मुताबिक अगर बच्चे की उम्र दो साल से ज्यादा है तो उसका मास्क पहनना बहुत जरूरी है. दो साल से कम के बच्चों को मास्क नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो सकती है. मास्क पहनना एक बहुत ही अच्छी आदत है क्योंकि इस संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है. अगर आपके बच्चे मास्क नहीं पहनते है तो उन्हें बीमारी गंभीरता के बारे में बताएं और मास्क की जरूरत को समझाएं.

कैसे डालें बच्चों में मास्क पहनने की आदत?

बच्चों को सबसे पहले मास्क पहनने के फायदे बताएं. उन्हें यह बतना बहुत जरूरी है कि कोरोना वायरस क्या है और मास्क पहनना क्यों जरूरी है. यह उनकों बीमारी से कैसे सेफ रखता है. आप बच्चों के सभी सवाल के जवाब जरूर दें ताकि वह बात की अहमियत को समझ सकें.

घर में ही बनाएं मास्क

बच्चों को अपने घर में बनाई चीजें ही ज्यादातर पसंद आती है. ऐसे में आपका बच्चा अगर पांच साल से अधिक है तो आप घर पर उसके साथ मिलकर हैंडमैड मास्क बनाएं. बच्चों को इसे बनाकर खुशी भी मिलेगी और वह इसे पहनकर खुश भी होंगे.

आप खुद पहनकर दिखाएं मास्क

आपकों बच्चों को मास्क पहनाने से पहले खुद मास्क पहन के दिखाएं. ऐसा करने बच्चे भी मास्क पहनने की जरूरत को समझेगे. बच्चों में माता-पिता को कॉपी करने की आदत है. अगर आप मास्क लगाएगें तो आपके बच्चे यह अच्छी आदत आपके बच्चे भी सिखेंगे.

यह नियम भी सिखाना है जरूरी-

बच्चों को मास्क पहने के साथ-साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के बारे मे जरूर बताएं.

बच्चों को नाक-कान अच्छी तरह से ढकेने के फायदे बताएं.

बार-बार हाथ धोने की जरूरत समझाना भी है जरूरी.

साफ मास्क पहना क्यों है जरूरी यह समझाएं बच्चों को.

बाहर जाना और खेलना क्यों नहीं है यह जरूर बताएं.

हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना सिखाएं.