How To Use Camphor: पूजा-पाठ में कपूर का प्रयोग किया जाता है. कपूर के इस्तेमाल से जहां वातावरण में शुद्धता आती है, वहीं इसके गुणों के बारे में आयुर्वेद में भी जिक्र मिलता है. जानें पूजा-पाठ के अलावा कपूर का और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

ऐसे करें कपूर का प्रयोग

सर्दी या गर्मी के कपड़ों को बंद करते समय आप उनमें नेप्थलीन बॉल्स डालते होंगे. आप इनकी जगह कपूर का यूज भी कर सकते हैं. इससे कपड़े फ्रेश रहेंगे और कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे. कपूर को पीस लें. इसमें दो चम्मच लैवंडर ऑयल मिलाएं. ये स्प्रे बोतल में डालकर घर में छिड़कें. इससे घर सुगंधित रहेगा. ये फ्रेशनर का काम करेगा. मॉनसून में स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं. त्वचा की खुजली व जलन के लिए नारियल तेल के एक कप में एक चम्मच पिसा कपूर मिलाकर लगाएं. जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं तो तिल का तेल गर्म करें. उसमें कपूर मिला मिक्स कर लें. इस मिश्रण से जोड़ों की मालिश करें. सिर में रूसी हो गई है तो नारियल तेल में कपूर मिलाकर लगाएं. फटी एड़ि‍यों का सबसे अच्छा ईलाज है कपूर. गर्म पानी में कपूर मिलाएं. इस पानी में पैर डालकर बैठें. ऐसा रोज रात सोने से पहले करें. दरारें भरने लगेंगी.

(डिस्केलमर: लेख में दी गई सलाह केवल सामान्य जानकारी है. ये एक्सपर्ट की राय नहीं है.)