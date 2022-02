Healthy Skin Tips : पालक का सेवन न केवल आंखों की सेहत के लिए अच्छा होता है बल्कि इसके सेवन से शरीर की कई समस्याएं भी दूर हो सकती हैं. इसके अंदर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी6, आयरन, जिंक आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं. लेकिन यदि आप पालक का उपयोग त्वचा पर करते हैं तो इससे कई फायदे हो सकते हैं. श्री राम सिंह हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. टी.ए राणा (Consultant Dermatologist Dr. T.A.Rana) से जानते हैं कैसे करें इसका इस्तेमाल (spinach uses) और क्या हैं फायदे (spinach benefits)…Also Read - Winter Skin Care Hacks: सर्दियों में रखें अपनी त्वचा का रखें ख़ास ख्याल, फॉलो करें ये DIY स्किन केयर टिप्स | Watch

नींबू और पालक (spinach & lemon for skin)

1 – सबसे पहले आप एक कटोरी में पालक का पेस्ट लें और उसमें नींबू का रस, शहद और जैतून के तेल की कुछ बूंदे मिलाएं.

2 – अब बने मिश्रण को त्वचा पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाएं.

3 – जब मिश्रण सूख जाए तो अपनी त्वचा को साधारण पानी से धो लें.

फायदा – ऐसा करने से न केवल त्वचा बेदाग नजर आ सकती है बल्कि त्वचा की खोई चमक भी लौट सकती है.

पालक और शहद (spinach & honey for skin)

1 – सबसे पहले आप एक कटोरी में पालक का पेस्ट और शहद को अच्छे से मिक्स करें.

2 – अब आप बने मिश्रण को अपनी त्वचा पर हल्के हल्के हाथों से लगाएं.

3 – जब मिश्रण सूख जाए तो अपनी त्वचा को गुनगुने पानी या साधारण पानी से धो लें.

फायदा – बता दें कि इस पेस्ट के इस्तेमाल से त्वचा के दाग धब्बे दूर हो सकते हैं और त्वचा निखरी हुई नजर आ सकती है.

पालक और गुलाब जल (spinach & rose water for skin)

1 – सबसे पहले आप एक कटोरी में पालक के पेस्ट में गुलाब जल की कुछ बूंदों को डालें और अच्छे से मिक्स करें.

2 – अब बने मिश्रण को अपनी त्वचा पर लगाएं.

3 – अपनी त्वचा को साधारण ठंडे पानी से धो लें.

फायदा – ऐसा करने से न केवल त्वचा मुलायम बनी रह सकती है बल्कि त्वचा की खोई नमी भी लौट सकती है.

नोट – आप चाहें तो केवल पालक के पेस्ट को भी डायरेक्ट अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं. इसके इस्तेमाल से न केवल त्वचा फ्रेश महसूस कर सकती हैं बल्कि त्वचा की खोई रंगत भी लौट कर आ सकती है.

ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है कि पालक का इस्तेमाल हमारी त्वचा के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है. लेकिन इसके इस्तेमाल से यदि त्वचा पर एलर्जी महसूस हो तो अपनी त्वचा पर पालक का इस्तेमाल करने से बचें.